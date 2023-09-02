В Харькове попрощались с 23-летним пилотом Иваном Яровым, погибшим под Бахмутом. Фото и видео

В Харьковской области состоялась церемония прощания с Иваном Яровым – 23-летним летчиком-штурманом, который вместе с пятью украинскими военными погиб в крушении двух вертолетов на Донбассе 29 августа. Простились с Героем в селе Лужок, а похоронили его на Аллее Славы 18-го кладбища в Харькове.

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29 сентября Яровой планировал жениться. Об этом сообщило "Суспільне" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Молодой авиатор окончил университет Воздушных сил в 2021 году. Через два месяца после выпуска с началом полномасштабного вторжения он начал борьбу с российскими оккупантами, защищал небо над Харьковщиной, Херсонщиной, Запорожьем и Донбассом.

Старший брат Ярового Дмитрий, который тоже служит в ВСУ, рассказал, что Иван был был опытным пилотом вертолета, имел очень много боевых вылетов.

"Но, к сожалению, забирают лучших, поэтому произошло то, что произошло. Для меня он – младший брат. Не важно, сколько ему было лет: 5, 10, 20 – просто малой. К сожалению, теперь ему навеки 23", – сказал Дмитрий.

Побратим воина по имени Денис рассказал, что именно с ним Яровой впервые полетел на задание.

"Очень красивый парень, смелый, умный. Для меня была честь с ним служить. Он был специалист, очень смелый. Это тяжелая потеря как для 18-й бригады, так и для всей Украины", – сказал военнослужащий.

Напомним: церемония прощания с экипажами двух украинских вертолетов, которые разбились 29 августа возле села Новоявленка Краматорского района Донецкой области, 1 сентября состоялась в селе Горбановка Полтавской области.

В катастрофе погибли Иван Яровой, Юрий Анисимов, Валентин Воробец, Евгений Кисель, Виктор Опанасюк и Владислав Римарь.

Как писал OBOZREVATEL:

– Авиакатастрофа произошла при выполнении боевого задания. Предварительно, чтобы избежать вероятного поражения, двум вертолетам Ми-8 пришлось идти на посадку. Расследование всех обстоятельств трагедии продолжается.

– Государственное бюро расследований исследует также техническое состояние вертолетов, рассматривает версии обстрела и диверсии.

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