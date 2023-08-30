Под Бахмутом разбились два вертолета ВСУ, погибли шесть пилотов: продолжается расследование

Во вторник, 29 августа, на Бахмутском направлении разбились два вертолета Ми-8. В результате трагедии погибли 6 пилотов 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского Воздушных сил ВСУ.

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Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на представителя бригады Евгения Ракиту. Авиакатастрофа произошла при выполнении боевого задания. В настоящее время идет расследование трагедии.

"Павшие имели офицерские звания. Один из них – родом из Полтавщины, остальные – из других регионов Украины", – сказал спикер.

Прощание с пилотами состоится в Полтаве. Панихида запланирована на 1 сентября в 10:00 возле Свято-Успенского собора.

Пилота из Полтавской области похоронят по месту жительства, а других повезут на вечный покой в родные города.

Имена и обстоятельства гибели пока не разглашаются в целях безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате крушения погиб известный украинский пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Это произошло во время столкновения учебно-боевых самолетов L-39 над Житомирщиной, с "Джусом" погибли еще два лётчика.

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