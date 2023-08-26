Мечтал про F-16: в авиакатастрофе в Житомирской области погиб известный украинский пилот 'Джус' и еще два летчика. Фото

В День украинской авиации произошла трагедия – в результате катастрофы погиб известный украинский пилот Андрей Пильщиков с позывным "Джус". Это произошло во время столкновения самолетов над Житомирщиной во время учебных полетов, с "Джусом" погибли еще два летчика.

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Об этом сообщает пресс-служба Воздушных Сил Украины. Госбюро расследований уже начало расследовать инцидент, который повлек трагедию.

"С грустью сообщаем, что 25 августа 2023 года в Житомирской области произошла ужасная авиакатастрофа. При выполнении боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39. Все трое пилотов, к сожалению, погибли", – написали в ведомстве.

"Наше знакомство не было долгим, но я благодарен тебе за важные жизненные уроки и драйв, который обязательно останется в Воздушных Силах и станет движущей силой уже для нового поколения пилотов. "Ты мечтал о F-16 и дождался новостей об их передаче. Ты любил свою птичку и буквально жил небом. Вечная память!", – написал некролог в Facebook товарищ "Джуса" Павел Поцелуев.

"Джус" был пилотом истребителя МиГ-29. С началом полномасштабного вторжения России защищал небо Украины. Принимал участие в воздушной обороне Киева.

Он неоднократно давал интервью ведущим западным СМИ, включая The Washington Post, Financial Times CNN, Fox News BBC News. В них он настоятельно призывал союзников начать поставки американских истребителей F-16, и детально пояснял, как они отразятся на преимуществе украинских войск над врагом.

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