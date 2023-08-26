"Покойтесь с миром, рыцари неба": побратимы трогательно простились с летчиками, погибшими в авиакатастрофе на Житомирщине. Видео

В авиакатастрофе в Житомирской области погибли пилоты с позывными "Минка", "Проказин" и "Джус" (Андрей Пильщиков). Побратимы защитников украинского неба трогательно почтили их память.

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Воины сыграли песню на пианино, после чего сожгли его. Соответствующие видео вечером 26 августа обнародовал Telegram-канал "Оперативный ВСУ" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Покойтесь с миром, рыцари неба", – сказано в сообщении.

Отметим, что традиция сжигать пианино в память о погибших при выполнении задания летчиках существует у американских авиаторов. Украинские пилоты тоже совершают этот ритуал, чтобы почтить Героев Воздушных сил ВСУ.

На пианино наши военнослужащие написали позывные летчиков, которых не стало в результате столкновения учебно-боевых самолетов L-39. Побратимы Героев молча наблюдали за тем, как один из военных играл мелодию. Некоторые снимали происходящее на камеры телефонов. Потом музыкальный инструмент подожгли.

Напомним: 25 августа в небе над Житомирщиной произошла трагедия. При выполнении боевого задания столкнулись L-39. Все трое пилотов погибли, сообщили в Воздушных силах ВС Украины. Официально об этом было объявлено на следующий день, 26-го числа.

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский отреагировал на жуткую авиакатастрофу в небе над Житомирской областью 25 августа, в результате которой погибли трое украинских летчиков. Он отметил, что о деталях говорить рано, расследование еще продолжается.

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