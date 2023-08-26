Зеленский отреагировал на авиакатастрофу на Житомирщине, в которой погибли три летчика: будут выяснены все обстоятельства. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на жуткую авиакатастрофу в небе над Житомирской областью 25 августа, в результате которой погибли трое украинских пилотов. Он отметил, что о деталях говорить рано, расследование еще продолжается.

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"Конечно, будут выяснены все обстоятельства. Конечно, Украина никогда не забудет каждого, кто защищал свободное небо Украины", – подчеркнул гарант. Видеообращение он обнародовал в Facebook вечером в субботу, 26 августа (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вчера в небе над Житомирщиной произошла катастрофа. Трое летчиков погибли. Среди них и Андрей Пильщиков, позывной "Джус". Украинский офицер, один из тех, кто очень помогал нашему государству. Очень! Мои соболезнования всем родным и близким, всем, кто знал ребят", – сказал глава государства.

Он также напомнил, что в последнюю субботу августа Украина отмечает День авиации. Зеленский поблагодарил всех сотрудников этой сферы и указал: настоящая прочность есть только у тех государств, которые умеют защищать собственное небо.

"Украина должна сделать всю необходимую работу, чтобы в нашем небе появились F-16... Это приблизит возвращение гражданской авиации в наше небо, потому что приблизит победу и даст Украине больше безопасности", – сказал президент.

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