На Полтавщине попрощались с военными, погибшими во время крушения двух Ми-8 на Донетчине. Фото

1 сентября в селе Горбановка Полтавской области состоялась церемония прощания с экипажами двух украинских вертолетов, которые разбились 29 августа на Донбассе. Отпевали Ивана Ярового, Юрия Анисимова, Валентина Воробца, Евгения Киселя, Виктора Опанасюка и Владислава Римара.

Видео дня

На траурную церемонию пришли родные, друзья, знакомые бойцов, а также их побратимы. Об этом сообщило "Суспільне".

Известно, что погибшие – четыре пилота и две бортовых техника из 18-й отдельной бригады армейской авиации им. Игоря Сикорского. Об этом журналистам рассказал спикер бригады Евгений Ракита.

Панихиду за павшими защитниками начали около 10:00 в сельском храме Рождества Пресвятой Богородицы.

Спикер бригады отметил, что вертолеты Ми-8 разбились возле села Новоявленка Краматорского района Донецкой области во время выполнения боевого задания.

Житель Полтавской области 37-летний Юрий Анисимов был старшим бортовым техником, имел звание капитан. Родился он в селе Крещатое, проживал в Полтаве.

Летчик-штурман вертолета Валентин Воробец родился в 2000 году, был старшим лейтенантом. Такое же звание имел Иван Яровой, он тоже родился в 2000-м. Был штурманом звена.

Еще два погибших были капитанами – это бортовой техник Евгений Кисель, родившийся в 1988-м, и командир звена Владислав Рымарь, 1995 года рождения.

Старший погибший – Виктор Опанасюк, 1967 года рождения. Он был полковником и командиром вертолета.

Как писал OBOZREVATEL,

– Авиакатастрофа произошла при выполнении боевого задания. Предварительно, чтобы избежать вероятного поражения, геликоптерам пришлось идти на посадку. В настоящее время продолжается расследование трагедии.

– Государственное бюро расследований исследует также техническое состояние вертолетов, рассматривает версии касательно обстрела и диверсии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!