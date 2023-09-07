Ему навсегда будет 28: в боях за Украину погиб молодой командир с Хмельнитчины. Фото
На фронте 30 августа 2023 года погиб защитник Украины Павел Машура. Жизнь 28-летнего украинца оборвалась из-за вражеского минометного обстрела в Запорожской области.
Трагедию подтвердил в Facebook глава Каменец-Подольского районного совета Михаил Симашкевич. Машура проживал в селе Довжок на Хмельнитчине.
Наш Герой служил на должности командира десантно-штурмового отделения одной из бригад.
"Погиб верный сын своей страны... В январе он был призван на военную службу по мобилизации, встал на защиту Украины и до последнего дыхания защищал родную землю от российских оккупантов", – написал чиновник.
Известно, что у 28-летнего воина остались родители и два старших брата.
Как писал OBOZREVATEL:
– 28 августа в боях с российскими захватчиками погиб 22-летний защитник из Ривненской области Александр Корейко. Героя не стало в Донецкой области.
– Также в боях за Украину погиб 22-летний доброволец из Великобритании Сэм Ньюи. Иностранец прибыл в нашу страну в первые недели после вторжения ВС РФ, чтобы присоединиться к воинам ВСУ.
– На территории Серебрянского лесничества в Луганской области погиб сапер-разведчик Степан Фецич с Тернопольщины. Ему было 23 года.
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