Ему навсегда будет 22: в боях за Украину погиб молодой защитник из Ривненской области. Фото

В боях с российскими оккупантами погиб молодой защитник из Ривненской области Александр Корейко. Герой отдал жизнь за независимость Украины в Донецкой области 28 августа.

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Ему навсегда будет 22 года. Об этом сообщили в Деражненской территориальной громаде.

"Трагическая весть снова прилетела в нашу громаду, сжимается сердце от сожаления и боли, сковывает тело и душу… С грустью сообщаем, что 28 августа 2023 года во время ведения боевых действий в Донецкой области погиб житель села Бичаль, солдат Корейко Александр Владимирович, 2001 года рождения", – говорится в сообщении.

В громаде выразили соболезнования семье, близким, друзьям, побратимам Героя.

"Проклятая война, подло начатая русскими оккупантами, продолжает приносить нестерпимую боль и горе в наши семьи. Вечная память Воину-Герою!" – добавили там.

О дне и времени встречи украинского защитника будет сообщено дополнительно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Также в боях за Украину погиб 22-летний доброволец из Соединенного Королевства Сэм Ньюи. Иностранец прибыл в нашу страну в первые недели после вторжения российских войск, чтобы присоединиться к воинам ВСУ.

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