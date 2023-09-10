Учился в Германии: в боях за Украину погиб историк Валерий Хоружий

Защищая Украину, погиб краевед и преподаватель исторического факультета Центральноукраинского государственного университета имени Владимира Винниченко Валерий Хоружий. Максимально далекий от военного дела, влюбленный в историю и обычаи украинского народа, он без колебаний встал на защиту родной земли и вместе с побратимами прошел обучение в Германии.

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Свой последний бой Валерий Хоружий принял под Бахмутом Донецкой области. Трагическое известие о гибели Героя сообщили в ЦГУ имени Владимира Винниченко, частью коллектива которого он был.

"На войне погиб Валерий Николаевич Хоружий – историк, краевед, педагог, выпускник и преподаватель исторического факультета... Валерий окончил университет Владимира Винниченко в 1995 году. До 2004 года он работал на кафедре народоведения и истории культуры. Был одним из участников факультетской этнографической экспедиции. Многим студентам он запомнился своим интеллектом, сдержанностью и тонким чувством юмора", – говорится в сообщении, появившемся на странице Факультета истории, бизнес-образования и права ЦГУ имени Винниченко.

По данным "Цензор.нет", Валерий Хоружий родился 2 мая 1972 года в Кировоградской области. В 1995 году окончил Кировоградский педагогический институт им. В. Винниченко с красным дипломом – и остался в стенах альма-матер уже как преподаватель.

"С 1 февраля пошел в ряды Вооруженных сил Украины. Проходил обучение в Германии. С большим стремлением к справедливости защищал родную Украину", – пишет издание.

Друзья Героя вспоминают: Валерий Хоружий был максимально далёк от военного дела, однако без колебаний встал на защиту Украины.

"Близкий друг, одногруппник, погиб под Бахмутом. Большой пласт совместной жизни, содержательных историй и славных приключений в студенческие годы… Меньше всего я мог представить его военным. Он был совершенно "не об этом". Но ведь пошел… Чувствую, что был он недооцененным и недосказанным, недослышанным. В том есть и доля моей вины... Вечный поклон тебе, Валера", – пронзительно написал о павшем воине его друг, исполнительный директор Международного фонда "Возрождение" Александр Сушко.

Прощание с Валерием Хоружим состоится 12 сентября в 09:30 на Дальневосточном кладбище в Кропивницком.

Напомним, ранее стало известно, что в Одессе простились с воином, погибшим под Авдеевкой. 24-летний защитник Борис Чубин знал не один иностранный язык и еще с подросткового возраста делал поразительные изобретения, в частности, для облегчения жизни людям с ограниченными возможностями. Перед началом полномасштабной войны России против Украины Борис получил грант на обучение в Германии, но отказался от него, чтобы встать на защиту Украины.