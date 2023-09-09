Был изобретателем и полиглотом: в Одессе простились с воином, погибшим под Авдеевкой

В Одессе 8 сентября провели в последний путь 24-летнего защитника Бориса Чубина. Он знал не один иностранный язык и еще с подросткового возраста делал потрясающие изобретения, однако без колебаний встал на защиту Украины, когда Россия начала вооруженную агрессию.

Видео дня

Борис, вспоминают его близкие и побратимы, никогда не прятался за чужими спинами и первым шел в бой, погиб он под Авдеевкой на Донетчине. Репортаж с церемонии прощания с Героем опубликовало "Общественное".

В Одессе 8 сентября простились с 24-летним воином 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Борисом Чубиным. Молодой защитник готовил мобилизованных для участия в боевых действиях и погиб в бою под Авдеевкой 30 августа.

"Через его руки проходили почти 80% мобилизованных ребят, ничего не понимавших вообще на войне, которых он готовил к каждому бою. Боря поднимал их с колен и давал им возможность идти в бой. Вы даже не понимаете, сколько он жизней спас. Так случилось, что за 15 минут я уехал от точки прилета "Искандера". Можно сказать, что я один из немногих, кто остался жив или не ранен", – рассказал журналистам побратим Бориса с псевдо "Хулиган", который был с ним рядом в день гибели.

Мама Бориса вспомнила: ответственность за побратимов эмоционально истощала ее сына, он отдавал себе отчет, что от каждого его решения зависят их жизни.

"Он ходил сам со своими боевыми группами и ночью и днем и он никогда не стоял ни за чьей спиной. И в бой он первым шел. Иногда координировал "воздух – земля". И это эмоционально было для него очень сложно. Он говорил:" Утомительно, для меня потому, что от меня, от моего решения зависит каждая жизнь", – отметила женщина.

Она рассказала: перед принятием решения о защите Украины с оружием в руках Борис только закончил обучение в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Он знал несколько языков, в том числе английский, немецкий и китайский, а после школы единственным со всей Одесщины поступил в два разных вуза, чтобы одновременно изучать и банковское дело, и международные отношения. Также Борис получил грант на обучение в Германии, однако отказался от него, поскольку решил, что должен защищать родную землю.

"Я всегда задавала ему вопрос: "Почему ты? Почему, имея такое блестящее образование, имея такие большие горизонты, ты пошел в окоп солдатом воевать, а он ответил, что мое поколение оказалось смелее, достойнее и смелее многих поколений, которые жили до нас в Украине. Теперь мы с оружием в руках защищаем вас, чтобы вы могли спокойно жить, растить детей и строить свою мирную жизнь", — рассказала мать погибшего.

О Герое, который навечно останется молодым, рассказала журналистам и его школьная учительница Ирина Бугера.

"Он был необычным, он был озорником, он был очень талантливым, развитым ребенком, он был острым на язык, на все вопросы у него сразу были ответы, о чем бы я его не спросила с первого класса. И когда в начале первого класса у детей брали интервью, кем ты хочешь стать, он сказал, что он хочет быть президентом. Это его мечта была, но потом он хотел баллотироваться в Раду, когда он был уже взрослым и бороться с коррупцией, но он боролся на другом фронте", – рассказала она.

Еще в 14 лет Борис Чубин разработал устройства для слабовидящих, в частности iHelp, помогающий незрячим перемещаться по городу, а также социальную сеть для слабовидящих, которая давала возможность общаться представителям разных поколений, за нее Борис одержал победу во всеукраинском конкурсе. Инновационный прорыв-2013". На счету молодого разработчика также – приложение для смартфонов Garden club, помогающее определить время для высадки разных растений.

"В его гражданской жизни он был изобретателем, он изобрел устройство для помощи людям с проблемами зрения и слуха, и если бы не война, он был, пожалуй, украинским Стивом Джобсом", – вспоминает друг Бориса, Тимур Федюк.

Напомним, накануне стало известно, что в боях за Украину погиб экс-сотрудник Комитета избирателей Евгений Шаян. Он ушел на фронт еще в первые дни полномасштабной войны. В КИУ о Евгении упоминают как о талантливом аналитике и политтехнологе, а также – большом оптимисте.