В первые дни войны ушел добровольцем на фронт: погиб экс-сотрудник Комитета избирателей Евгений Шаян

Воин Вооруженных сил Украины Евгений Шаян погиб на фронте, выполняя боевое задание. Герой много лет работал в Комитете избирателей, а в первые дни войны добровольцем отправился защищать страну.

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О гибели защитника 8 сентября сообщила пресс-служба Комитета избирателей Украины. "Во время выполнения боевой задачи погиб военнослужащий ВСУ, бывший многолетний сотрудник Комитета избирателей Украины и очень светлый человек Евгений Шаян", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в мирной жизни Евгений был талантливым аналитиком, политтехнологом и большим оптимистом.

О гибели Героя также написали его друзья в соцсетях.

"Не верю, что это все... Женька... добряк и весельчак... Переписывались пару недель назад. Ты был на лечении в Одессе. Контузило... "Да в этом случае все зависело от судьбы. Дрон в Хамве. Взрыв метр над головой. Никто не отреагирует. Вжжжж, бух и все", – так рассказал о контузии. Писал, что надеешься на реабилитацию. Не отпустили, отправили на задание…" – рассказала журналистка Татьяна Мокриди.

Друг Евгения Анатолий Даниленко написал, что дата и время прощания будут сообщены позже, и призвал поддержать семью защитника.

"Ты яркий, нестандартный, где-то колючий и вредный, со своей системой координат ценностей, блестящим чувством юмора, заразным смехом и чувством локтя. Мой Друг, который любил свою семью, страну, друзей и родных. Твоей энергии хватало, чтобы озарить весь окружающий мир. И я на тебя очень злой, что ты не прислушался к моим словам... Очень трудно что-то писать", – говорится в публикации.

Перевести средства родным Евгения можно на карту его супруги Карины Шаян: 5375411506158380.

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