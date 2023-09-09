Остались жена и сын: в Чигирине провели в последний путь бойца-минометчика Андрея Черного. Фото

В Чигирине Черкасской области 6 сентября провели в последний путь воина-минометчика Андрея Черного. О гибели нашего защитника, защищавшего украинскую землю, стало известно в первый день осени, а его жизнь оборвалась 30 августа.

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Об этом сообщили на странице Чигиринской городской территориальной громады в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). Андрей Черный был призван в ряды Вооруженных сил Украины в 2022 году в рамках всеобщей мобилизации.

Он служил на должности старшего наводчика минометного взвода минометной батареи механизированного батальона.

Родился Андрей 20 января 1987 года в городе Чигирин. Он работал сварщиком на Кременчугском заводе, а позже – разнорабочим. У павшего воина остались жена и сын.

"Трудно найти слова утешения, невозможно залечить боль и горечь от потери родного близкого человека. Пусть доброе, светлое воспоминание о Герое – земляке навсегда останется в памяти сыночка, жены, родных, близких, друзей Андрея. Горюем вместе с вами, преклоняем головы в скорби. Герои не умирают, они остаются в наших сердцах!" – отметили в горсовете.

Провести Андрея Черного в последний путь пришли его родные, близкие и побратимы. Жители Чигирина встречали траурный кортеж, проезжавший по улицам города, стоя на коленях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе 8 сентября провели в последний путь 24-летнего защитника Бориса Чубина. Он знал не один иностранный язык и еще с подросткового возраста делал впечатляющие изобретения, однако без колебаний встал на защиту Украины, когда Россия начала вооруженную агрессию.

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