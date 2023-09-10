В боях за Украину погиб адвокат, экспрокурор по делу Гонгадзе Сергей Ярмоленко

Украинский воин Сергей Ярмоленко погиб во время выполнения боевого задания на Донетчине. В мирной жизни защитник был юристом, в частности, занимался адвокатской деятельностью, а также был прокурором по делу об убийстве Георгия Гонгадзе.

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О гибели Героя сообщили на сайте Совета адвокатов и Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Винницкой области. Там рассказали, что Сергей встал на защиту Украины с первых дней полномасштабного вторжения.

Он служил в составе 207 батальона 241 бригады территориальной обороны (Шевченковский район Киева). Затем участвовал в боях в Донецкой области.

Был младшим лейтенантом в роте огневой поддержки. В 2022 году Сергей был награжден отличием президента "За оборону Украины".

В мирной жизни Сергей Ярмоленко занимался адвокатской деятельностью, являлся координатором направления международного сотрудничества Экспертного комитета по вопросам развития сферы искусственного интеллекта при Министерстве цифровой трансформации. Выпускник Украинской школы политических студий 2017 года.

Любил спорт: занимался бегом, участвовал в благотворительных марафонах.

Прощание с защитником состоится на Майдане Незалежности в Киеве 14 сентября и 15 сентября – в Виннице, сообщили родственники Сергея. Время будет сообщено дополнительно.

У Сергея остались жена и маленькая дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Чигирине на Черкасщине простились с воином-минометчика Андреем Черным. Он был призван в ряды ВСУ в 2022 году в рамках всеобщей мобилизации.

– На фронте погиб защитник из Черновцов Виталий Боднар. Ему только недавно исполнился 21 год.

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