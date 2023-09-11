Без отца остались двое детей: в боях за Украину погиб защитник с Хмельнитчины. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий Сергей Иванюк. Жизнь защитника оборвалась во время выполнения боевых задач.

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Отца дома не дождались двое детей. Об этом в Telegram сообщил городской голова Каменец-Подольского Михаил Поситко (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Мэр отметил, что Сергей Иванюк, 1979 года рождения, погиб во время выполнения боевых задач. Каменец-Подольский потерял еще одного защитника.

Также городской голова отметил, что отца дома не дождались двое детей.

"Он погиб, отвоевывая нашу Независимость, за это и поплатился своей жизнью. Несправедливо... Без отца осталось двое детей. Выражаю искренние соболезнования семье военнослужащего. В скорби вся Каменец-Подольская громада. Вечная память Герою!" – написал мэр города.

Напомним, в боях за независимость Украины в Бахмуте погиб 28-летний защитник из Львовской области Остап Замасло. Герой находился в составе 60-й ОМБр. 12 апреля защитники вошли в Бахмут, а 17 апреля Остап исчез и с тех пор считался пропавшим без вести.

Ранее сообщалось, что на фронте в Украине погиб 50-летний военный медик Андрей Шманин. Он служил в составе 54-й отдельной механизированной бригады. Боец пошел на войну с самого начала российского вторжения в 2014 году, прошел Горловку и Дебальцево.

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