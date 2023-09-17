Было всего 20: во время минометного обстрела возле Работино погиб молодой Герой с Волыни

20-летний украинский защитник Иван Перий погиб в боях за Украину в районе Работино на Запорожье. Воин был родом с Волыни.

Трагедия произошла 12 сентября вследствие минометного обстрела, сообщил Рожищенский городской совет. В дни с 16 по 18 сентября в громаде объявлен траур.

"Выражаем искренние соболезнования семье, скорбим и разделяем боль этой невосполнимой потери", – говорится в сообщении горсовета.

В Луцком кооперативном профессиональном колледже рассказали, что только в январе 2023 года Иван Перий закончил обучение по специальности "Пищевые технологии".

О времени и месте прощания с Героем в громаде пообещали сообщить позже.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– На фронте погиб украинский военный Артем Череватенко, которому в октябре должно было исполниться 24 года. Герой был родом из Токаровки Херсонского района Херсонской области.

– Выполняя боевое задание, на Луганщине пал 36-летний воин Василий Периг из Полтавы. У Героя остались жена и маленькая дочь.

– В районе Новомайорского на Донетчине погиб Александр Григоряк с Буковины. Он получил смертельные ранения во время вражеского артиллерийского обстрела.

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