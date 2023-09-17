Без отца остались годовалые сыновья: в боях за Украину погиб матрос из Полтавщины

В боях с оккупационной армией страны-агрессора России за свободу Украины погиб молодой защитник Александр Яковцов. Дома военного ждала жены и двое годовалый сыновей.

О гибели бойца на фронте сообщили на сайте Скороходовской громады на Полтавщине. Он вместе с семьей проживал в населенном пункте Новая Кочубеевка.

Защитник Украины занимал должность наводчика гранатометного отделения взвода огневой поддержки роты морской пехоты. Жизнь матроса оборвалась 11 сентября в районе населенного пункта Опытное в результате артиллерийского обстрела со стороны российских оккупантов.

"Исполнительный комитет, депутатский корпус Скороходовского поселкового совета глубоко скорбят о трагической смерти защитника Украины – Яковцова Александра Юрьевича, 1992 года рождения, жителя села Новая Кочубеевка, который погиб 11 сентября 2023 года в тяжелых боях за свободную Украину", – говорится в сообщении.

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Там добавили, что Яловцова призвали на службу летом 2023 года. Дома у военного остались родители, братья, жена и два сына.

"Украина потеряла еще одного своего верного сына, который героически сражался с коварным врагом. Александр был хорошим сыном, достойным потомком своей нации и верным военной присяге Украины. Трудно отдавать себе отчет в этой трагической новости. Никакими словами не утолить жгучую боль и не залечить раны в душе. Вместе со всей громадой мы разделяем боль этой потери. Вечная память погибшему Герою!" – добавили в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20-летний украинский защитник Иван Перий погиб в боях за Украину в районе Работино на Запорожье. Воин был родом с Волыни.

Также ранее стало известно, что на фронте погиб украинский военный Артем Череватенко, которому в октябре должно было исполниться 24 года. Герой был родом из Токаровки Херсонского района Херсонской области.

А в районе Новомайорского на Донетчине погиб Александр Григоряк с Буковины. Он получил смертельные ранения во время вражеского артиллерийского обстрела.

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