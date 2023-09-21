Ему навсегда будет 28: в боях за Украину погиб защитник из Прикарпатья. Фото

В боях против российских оккупантов на фронте возле населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области погиб 28-летний солдат Иван Бундзяк. Герой был родом из села Глушков Городенковской территориальной громады в Ивано-Франковской области.

Во время выполнения боевой задачи 18 сентября боец попал под минометный обстрел врага. Трагическое известие сообщили в Facebook Городенковского городского совета территориального общества.

Местные власти выразили соболезнования семье Героя, отметив, что он положил жизнь, защищая родную землю от российских оккупационных войск.

"Склоняем голову в глубокой скорби. К сожалению, словами трудно залечить в сердце болезненную рану потери", – говорится в сообщении.

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Напомним, 11 сентября в боях на фронте погиб 45-летний солдат Александр Гоптар из Кременчуга Полтавской области. Жизнь защитника оборвалась в районе села Новомихайловка Донецкой области во время выполнения боевого задания. Героя похоронили 20 сентября, прощание произошло во Дворце культуры в его родном городе. У военнослужащего осталась мать и 13-летняя дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В боях за Украину под Бахмутом погиб 32-летний военнослужащий ВСУ Юрий Борисюк из города Ривне. У защитника остались жена и пятилетний сын.

– На фронте в Украине погиб 24-летний нацгвардеец Дмитрий Гаврилов из Хмельницкой области. Молодой воин, уже имевший за плечами опыт службы, на фронте командовал взводом батальона особого назначения.

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