Ему навсегда будет 36: в боях с оккупантами на Купянском направлении погиб защитник из Харьковской области. Фото

В боях с российскими оккупантами погиб 36-летний защитник Сергей Лысенко. Герой отдал свою жизнь за Украину 5 сентября в бою у села Ольшана Купянского района.

10 сентября с ним простились в Харьковской области. Об этом сообщили в Богодуховской громаде.

"Старший солдат Сергей Лысенко 10 сентября последний раз прошел по дорогам родных Гавришей", – говорится в сообщении.

Вернувшегося домой на щите защитника односельчане встречали на коленях и устлали цветами дорогу для мужественного земляка.

Провести Сергея Лысенко в последний путь пришли родные, друзья и все, кто знал его. Погибшего похоронили на местном кладбище в селе Гавриши.

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Напомним, защищая Украину от российских оккупантов, погиб 32-летний военнослужащий ВСУ Юрий Борисюк из города Ривне. Жизнь командира аэромобильного отделения оборвалась под Бахмутом Донецкой области.

В районе Работино Запорожской области погиб 24-летний нацгвардеец Дмитрий Гаврилов из Хмельницкой области. Молодой воин командовал взводом батальона особого назначения.

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