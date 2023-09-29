Успел поработать всего две недели: на фронте погиб боевой медик Александр Барсуков. Фото

На войне против российских оккупантов погиб украинский боевой медик Александр Барсуков (позывной "Дворф"). Он служил в рядах 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Трагедия произошла в районе Авдеевки Донецкой области. О том, что Герой отдал жизнь за родную страну, в пятницу, 29 сентября, сообщила в Facebook боевая медик Владислава Матюш (позывной "Белка").

Она опубликовала фотографию Барсукова и выразила соболезнования близким военнослужащего.

"Он успел поработать всего две недели. Искренние соболезнования Дарии и родным... Светлая память", – написала украинка.

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Добавим, что город Авдеевка находится в полуокружении российских оккупационных войск. Днем ранее, 28 сентября, войска страны-агрессора РФ нанесли удар по Авдеевскому коксохимическому заводу авиационными бомбами.

Как писал OBOZREVATEL:

– В боях за свободу и независимость Украины погиб 24-летний воин ВСУ Андрей Сороковой из Полтавской области. Когда в страну пришла полномасштабная война, молодой человек вступил в территориальную оборону, а потом выдвинулся в зону боевых действий.

– В боях на Донетчине погиб воин 3-й отдельной штурмовой бригады Владимир "Ред Булл" Черныш из Полтавы. Защитнику был 41 год.

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