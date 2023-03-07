В боях за Украину погиб легендарный ''Да Винчи'': Дмитрий Коцюбайло был удостоен звания Героя Украины. Фото

В боях за Украину погиб легендарный воин Дмитрий Коцюбайло, известный как "Да Винчи". В свое время он получил высшую государственную награду – звание Герой Украины.

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Свой последний бой воин принял под Бахмутом в Донецкой области. Первым о гибели Коцюбайло сообщил правозащитник Маси Найем.

"Герой Украины. Я всегда гордился тем, что знал тебя через других друзей. До сих пор горжусь, что имел возможность пожать тебе руку в декабре 2022 года. Я бы хотел написать, что "мы отомстим". Но я сейчас не воюю. Но знаю наших друзей... они отомстят. За тебя точно будет месть... и я бы написал, что "соболезнование близким". Но я не представляю, как это пережить. Не представляю. Однако мы точно всегда будем рядом", – отметил он.

Маси Найем не назвал имени павшего воина. Однако оно было названо под сообщением, которое опубликовал общественный деятель и политик Борислав Береза.

"Сегодня Украина под Бахмутом потеряла одного из своих Героев. Великий воин, Человек, Патриот. Держи небо над нами, Друг. Отомстим!" – написал Береза.

В комментариях он уточнил: причиной смерти Героя стало осколочное ранение в шею, полученное воином в Бахмуте. Медики оказались бессильны.

На странице воина в Википедии появилась информация, что погиб Да Винчи 7 марта под Бахмутом. Однако впоследствии эта информация была удалена.

Дмитрий Коцюбайло родился 1 ноября 1995 года в селе Заднестрянском, ныне Бурштынской громады Ивано-Франковского района Ивано-Франковской области Украины. Образование получал в Бовшевской общеобразовательной школе и Ивано-Франковском художественном лицее.

Несмотря на юный возраст, Дмитрий активно участвовал в Революции Достоинства. После нее в 17 лет ушел защищать Украину от российской агрессии с оружием в руках. В 2014-м командовал взводом добровольцев, а в 2015-м – добровольческой ротой.

17 марта 2016 года назначен командиром 1-й отдельной штурмовой роты "Волки Да Винчи" ДУК ПС, которая впоследствии была переформатирована в батальон.

30 ноября 2021 года был удостоен высшей государственной награды – звания Герой Украины с вручением "Золотой Звезды". Как отмечено в указе президента Владимира Зеленского, высокое звание присвоено Дмитрию Коцюбайло "за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Напомним, накануне стало известно, что в боях за Бахмут погиб танковый экипаж бригады ВСУ "Холодный Яр". Командир танка Виталий "Тяпа" Кобец, водитель-механик Андрей Мельник и наводчик Сергей Леонтьев прикрывали украинских пехотинцев.

Известно, что Виталий Кобец участвовал в боях в Изюмском районе Харьковской области. В ноябре прошлого года воин рассказывал изданию "Новинарня", что во время боя подбил вражеский танк, а врагу удалось повредить его технику.

После лечения воин снова вернулся на фронт. Тогда "Тяпа" получил два трофейных танка в подчинение.

Также в боях за Бахмут погибли отец и сын – Олег Хомюк и Никита Хомюк. Они пошли защищать Украину в первые дни полномасштабного вторжения.

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