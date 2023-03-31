Небензя: Россия передала Беларуси ''Искандеры'' и строит хранилище для тактического ядерного оружия

Постпред России на Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что страна-агрессор передала Беларуси ракеты "Искандер" и уже строит на территории соседнего государства хранилища для тактического ядерного оружия. Таким образом РФ якобы хочет добиться "безопасности Союзного государства".

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Об этом стало известно из трансляции заседания. Небензя аргументировал такой поступок Кремля тем, что якобы "США разместили в Европе 100-150 тактических ядерных бомб". При этом он не смог подтвердить свои слова источником данных, но предположил, что бомбы якобы расположены в Нидерландах, Бельгии, Италии, Германии и Турции (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На фоне открыто декларируемого стремления НАТО нанести России стратегическое поражение, очевидно, что такие действия требуют от нас принятия всех необходимых ответных шагов, в том числе, в военной сфере для обеспечения безопасности Союзного государства России и Беларуси. Именно в этом направлении идут озвученные президентом меры, которые так напугали режим Зеленского и западных партнеров. Или вы всерьез рассчитывали на то, что мы не будем должным образом реагировать на ваши провокационных агрессивные действия?" – выдал Небензя.

Он подчеркнул, что решение о размещении Россией тактического ядерного оружия в Беларуси не нарушает международных обязательств.

"Речь идет о передаче Республике Беларусь оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", переоборудовании самолетов белорусских ВВС и обучении экипажей, строительстве специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси", – заявил Небензя.

Постпред Беларуси Валентин Рыбаков поддержал позицию коллеги из государства-террориста. Он подтвердил обучение российской стороной белорусских пилотов и возможное размещение тактических ядерных боезарядов на территории Беларуси, заявив, что эти шаги "являются исключительной и вынужденной реакцией на угрозы нацбезопасности".

Как сообщал OBOZREVATEL, Китай выступил против передачи страной-агрессором Россией ядерного оружия другим странам и размещения его за пределами своего государства. В свою очередь, в Беларуси поддержали позицию РФ.

Диктатор Владимир Путин заявил, что Россия уже 1 июля закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. По его словам, поводом к такому шагу стало заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

На самом деле обедненный уран не имеет никакого отношения к ядерному оружию, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко еще в августе 2022 года проговорился, что беларуская армия готовится к применению российского ядерного оружия.

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