'Небесная карательница': в ГУР показали работу отечественного беспилотника 'Фурия'. Видео

Украинские военные в активном режиме уничтожают российских окупантов. Теперь они показали работу отечественного беспилотника "Фурия".

Дрон называют гибелью для оккупантов. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Украинская "Фурия" – это БПЛА тактического уровня. Ее еще называют "небесной карательницей".

"Фурия" способна подниматься на высоту до 2500 метров, работать на дальности до 50 километров и находиться в воздухе непрерывно более трех часов.

На вооружение украинской армии этот дрон разведчик поступил еще до широкомасштабного вторжения России и получил репутацию одного из самых надежных и эффективных на фронте. За один боевой вылет "Фурия" обнаруживает три "жирных" российских цели: танк, замаскированный гаубицей и установку ПВО.

На кадрах аэроразведчики 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады сразу передают координаты артиллеристам и по российской смертоносной технике наносится немедленный удар.

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Как сообщал OBOZ.UA,Украина может нарастить производство ударных беспилотников – правительство упростило процедуру ввоза сырья для их производства. Упрощение будет действовать для производителей боеприпасов и боевых частей для беспилотных систем, включенных в реестр исполнителей государственных контрактов.

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