'Недостаточно оружия, а не людей': Зеленский объяснил, почему не следует зацикливаться на снижении мобилизационного возраста. Видео

Украине не хватает оружия для того, чтобы обеспечить им уже воюющие на фронте бригады. Поэтому первоочередная потребность сейчас именно в вооружении, а не в снижении мобилизационного возраста.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 19 декабря. Он также напомнил партнерам о невыполненных ими договоренностях.

"О снижении мобилизационного возраста. Скажите, пожалуйста, если человек стоит перед вами без оружия, то какая разница – 20 лет этому человеку или 30. Никакой нет разницы. Партнеры обращают внимание на физические возможности того или иного военного. А мы обращаем внимание, что у нас голые бригады есть", – подчеркнул глава государства.

Зеленский также назвал "не очень справедливым", что партнеры, требуя снижения мобилизационного возраста, не выполняют того, что обещали.

Он напомнил, что Украина договаривалась с США и европейскими странами о тренировках 14 украинских бригад на их территории. Партнеры должны были распределить между собой, где должна проходить обучение каждая из бригад.

"А сегодня есть одна бригада, которую мы тренировали во Франции, и одна, которая тренируется в Германии. Если из этого блока у нас есть две бригады, то мы говорим здесь об оружии, а не о людях. Недостаточно оружия, а не людей. Безусловно, людей тоже недостаточно, но важно комплектование бригад", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

В офисе президента Владимира Зеленского отреагировали на очередную волну информации о снижении мобилизационного возраста. Советник главы государства заверил, что мобилизационный возраст до 18 лет в Украине не планируется снижать.

Министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что снижение мобилизационного возраста в Украине не может быть продиктовано Западом. По ее мнению, это желание партнеров снять ответственность за ранее достигнутые договоренности.

Британский военный эксперт Фрэнк Ледвидж раскритиковал требование США пополнить ВСУ молодыми людьми. По его словам, в случае Украины это не будет выигрышным решением, потому что количество 18-25-летних очень мало, чтобы отправлять их на военную службу.

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