Нейтралитет и демилитаризованная зона: у Трампа озвучили свой план завершения войны в Украине

Кандидат на должность вице-президента США от Республиканской партии Джей Ди Венс очертил возможный подход администрации Дональда Трампа к завершению войны в Украине. По его словам, этот план может предусматривать создание "демилитаризованной зоны" на украинской территории и отказ Украины от членства в НАТО.

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Об этом Венс заявил в эфире " Шоу Шона Райана ". Такой подход существенно отличался бы от нынешней политики администрации Джо Байдена, направленной на оказание военной и другой помощи Украине.

"Я думаю, что это выглядело бы так: Трамп садится и говорит россиянам, украинцам, европейцам: "Вы, ребята, должны выяснить: как выглядит мирное урегулирование? И, вероятно, это выглядит как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной, которая становится демилитаризованной зоной", – сказал Вэнс.

Венс отметил, что предложенная демилитаризованная зона будет "сильно укреплена, чтобы предотвратить повторное вторжение россиян". По его словам, в рамках этого мирного плана Украина сохранит свою независимость в обмен на нейтралитет, что означает, что она не вступит в НАТО или другие "союзнические организации".

Вэнс не указал, кто будет контролировать демилитаризованную зону, но отметил, что текущая линия разграничения останется, что предполагает, что Украина не возобновит контроль над оккупированными Россией территориями.

Он также подчеркнул, что, хотя Россия "не имела права вторгаться" в Украину, Украина сталкивается с серьезными проблемами коррупции. Вэнс считает ошибочным идеализировать конфликт как борьбу между добром и злом и критикует подход, который видит поддержку Украины со стороны США как "великую гуманитарную миссию нашего времени".

Венс также отметил, что Европа недостаточно финансирует этот конфликт, тогда как "американские налогоплательщики проявили большую щедрость по отношению к украинцам".

Он утверждал, что политика администрации Байдена сводится к тому, чтобы "вкладывать деньги в эту проблему в надежде, что украинцы смогут достичь военной победы, хотя сами украинцы признают, что это недостижимо".

"Политика Дональда Трампа – да, будьте сильными, но также будьте разумны. Ведите переговоры", – сказал Венс.

Он утверждал, что Европа якобы стремится завершить войну в Украине из-за повышения цен на энергоносители.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Демократической партии, вице-президент Камала Гаррис опережает своего конкурента от Республиканской партии Дональда Трампа после состоявшихся 11 сентября дебатов. В настоящее время отрыв составляет 5%.

Напомним, что утром 11 сентября состоялись дебаты между вице-президентом от Демократической партии Камалой Гаррис и экспрезидентом от Республиканской партии Дональдом Трампом. Это событие стало ключевым моментом президентской гонки США, голосование на которой состоится 5 ноября.

Дебаты не прошли без упоминаний об Украине и российском вторжении. Трамп в очередной раз повторил, что закончит войну в Украине еще до того, как зайдет в Белый дом, а также снова издал, что будь президентом Штатов, то Путин не напал бы.

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