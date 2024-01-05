Некоторые подразделения РФ начинают бунтовать и бегут из окопов: в ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении

На Таврическом направлении враг, понеся значительные потери, уменьшил количество пехотных атак. Российские солдаты отказываются идти вперед, некоторые подразделения начали бунтовать, оккупанты просто убегают из окопов.

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Об этом сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире телемарафона "Единые новости". Он отметил, что захватчики начали действовать волнами.

По словам спикера, россияне вообще не очень хотят идти в атаку, а увидев своими глазами ликвидацию своих сил, начинают саботировать.

"Враг, понеся потери в предыдущие дни, действует волнами, несколько уменьшает количество атак. Во-первых, у него праздники новогодние, и не очень хотят россияне идти в атаку вообще, некоторые подразделения начинают бунтовать и отказываются или убегают из окопов, чтобы не уходить. И в это время, когда пехотные атаки несколько снижены, враг пытается максимально нанести урон логистическим путям, нашим укреплениям и достать наших воинов, чтобы потом снова бросить вперед - в "мясные" штурмы - новую пехоту, которую он собрал. или подтянул резервы", – рассказал Штупун.

Он отметил, что накануне враг вдвое увеличил количество атак, и сегодня не оставляет попыток оцепить Авдеевку.

"Сегодня уже отражены 14 вражеских попыток улучшить тактическое положение в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак неподалеку от Первомайского и Невельского", рассказал Штупун.

По словам спикера, количество артобстрелов врага не изменилось и колеблется на уровне 900-1000 в сутки. Такими методами оккупанты пытаются уничтожить укрепление Сил обороны.

Комментируя ситуацию в Запорожском направлении, Штупун отметил, что враг сейчас пытается вернуть ранее утраченные позиции.

"Уже сегодня отбиты семь атак. Враг пытался идти вперед в районе Роботиного и северо-западнее Вербового", – сказал Штупун.

Отвечая на вопрос, ощущается ли дефицит боеприпасов в Сил обороны на Таврическом направлении, спикер подчеркнул, что сейчас их достаточно для выполнения задач и украинские бойцы продолжают эффективно уничтожать врага.

"На нашем направлении количество боеприпасов позволяет выполнять задачи. И мы продолжаем действовать эффективно - наши артиллеристы, наши операторы БПЛА. Общие потери врага так и держатся - 400-500 человек в сутки", - подчеркнул спикер.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили около 780 российских военных. Помимо живой силы защитники уничтожили 109 единиц военной техники и вооружение захватчиков.

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