Немецкая компания поставляет России уникальную электронику для БПЛА 'Орлан' и не только – расследование InformNapalm

Россия импортирует технику и оборудование из европейских, американских и азиатских компаний через фирмы-прокладки. Это свидетельствует о том, что , несмотря на санкции, россияне до сих пор используют иностранные технологии для производства оружия и военной техники, которые применяют на войне против Украины.

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В частности, немецкая компания Rohde & Schwarz GmbH поставляет в Россию электронику для БПЛА "Орлан" и РЭБ "Леер-3". Об этом говорится в расследовании международного сообщества InformNapalm.

Российское ООО "Специальный Технологический Центр" (СТЦ) играет немаловажную роль в обеспечении вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. По данным Национального агентства по предотвращению коррупции Украины, это предприятие подпадает под санкции целого ряда стран: США, Японии, Великобритании, Швейцарии, Канады, стран Европейского Союза и самой Украины.

В целом СТЦ имеет достаточно широкий спектр деятельности по производству телекоммуникационного оборудования. Среди прочего компания выполняет государственный оборонный заказ России.

Производство СТЦ находится по адресу: Пискаревский проспект, 150, корпус 5. На спутниковых снимках видна военная техника на стоянке возле здания.

В частности, компания разработала и производила комплексы "Леер-3", в состав которого входят три БПЛА "Орлан-10".

Несмотря на санкции СТЦ продолжает и дальше производить свою продукцию, причем с увеличением производства и закупкой деталей через фирмы-прокладки. Но для этого СТЦ необходимо большое количество комплектующих иностранного производства.

Данные подтверждают, что только для изготовления грузового гексакоптера РФ получает комплектующие и оборудование из компаний США, Швейцарии, Испании, Австрии, Германии, Великобритании и других.

Схема обхода санкций проста, и является так называемым "параллельным импортом". Цепочка выглядит так:

завод-производитель (США, страны Азии или Европы);

дистрибьютор (обычно это та же страна, что и производитель);

юридическое лицо-посредник (главным образом компании из Китая, но в документах можно обнаружить также Турцию, ОАЭ, Сербию и другие страны);

российская фирма-дистрибьютор;

производство в РФ (в этом случае – СТЦ).

Анализ документов СТЦ выявил большое количество российских частных структур, с 2022 по 2023 годы продолжавших активно импортировать разное оборудование.

В указанный период эти субъекты – ООО "Радиолайн", ООО "Протех", ООО "ПТ-Электроник" и ряд других компаний – закупали оборудование и комплектующие, а конечным получателем был СТЦ.

В частности, предложение от ООО "ПТ Электроник", датированное мартом 2023 года, содержит оборудование производства компании Rohde & Schwarz GmbH. Компания специализируется на производстве радиоэлектроники, ее штаб-квартира находится в Мюнхене, Германия, а подразделения есть в США и Сингапуре.

Вероятно, без этого оборудования невозможно собрать "Леер-3". Поэтому россияне постоянно закупают именно эти позиции. Впрочем, ожидать этот товар посредник-контрабандист предлагает до 16 недель.

Из всех полученных документов следует, что западные комплектующие, минуя трудности, в конце концов, находят путь в Россию. Рано или поздно эти компоненты будут использоваться для производства оружия РФ.

Напомним, Зеленский ввел санкции против ряда компаний и физических лиц. В перечень из десятков пунктов вошли, в частности, те, кто сотрудничает с врагом на оккупированных территориях.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре-2023 на "прямой линии" российский диктатор Владимир Путин похвастался "достижениями" экономики РФ, зачитывая показатели по табличке. По его словам, Россия наращивает ВВП, а россиянам не нужно бояться ускоряющейся инфляции, хотя на самом деле миллионам семей в стране приходится сокращать расходы из-за значительного роста цен.

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