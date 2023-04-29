Немецкая нефтяная компания Wintershall добывает сырье, из которого производится горючее для армии РФ – СМИ

Сырье немецкой компании Wintershall идет на производство горючего для армии РФ. Это значит, что данная фирма является звеном в цепочке Кремля.

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Об этом сообщает издание Global Witness. Сама компания отрицает обвинения.

Несмотря на опровержения Wintershall, совместное расследование, проведенное Global Witness и Radio Free Europe (RFE), предоставляет новые доказательства связи между месторождениями компании в ее совместных предприятиях с Газпромом и российскими военными.

Вдали от линии фронта компании, принадлежащие немецкой фирме Wintershall Dea и российскому "Газпрому", ведут добычу газа. Эти месторождения в Западной Сибири добывают углеводород, называемый газовым конденсатом, который можно использовать для производства различных видов топлива, включая дизельное топливо.

В ноябре 2022 г. и январе 2023 г. немецкие СМИ утверждали, что из газового конденсата "Винтерсхалла" могло производиться топливо, которое использовалось при бомбардировках российскими реактивными самолетами, в результате которых погибли десятки мирных жителей Украины.

Wintershall, контрольный пакет акций которой принадлежит крупнейшему немецкому концерну BASF, отвергает обвинения. Он обвинил прессу в том, что она не предоставила "конкретных" доказательств связи своей продукции с российскими военными.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло китайскую корпорацию Xiaomi ("Сяоми") в список международных спонсоров войны. Компания не просто не прекратила деятельность в РФ, но и расширяет свое присутствие на этом рынке. В самой корпорации уже заявили о протесте против внесения в этот список и своей поддержке "мира во всем мире".

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