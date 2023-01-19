Немецкий концерн Rheinmetall готов передать Украине более 100 танков уже к концу года – Handelsblatt

Оружейный концерн Rheinmetall (Германия) готов передать Украине более 100 боевых танков до конца 2023 года. Помимо немецких Leopard 1 и Leopard 2, речь идет о британских танках Challenger 1, которые могут поставить Киеву после ремонта.

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Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt, ссылаясь на источники. Как говорится в статье, такие поставки позволили бы Бундесверу не отказываться от собственного вооружения и сохранить обороноспособность.

В частности, отмечается, что Rheinmetall может купить и модернизировать "двузначное количество" Challenger 1 в Омане. Они могут быть переданы Украине в конце года, сообщил источник.

Также производитель вооружения предлагает поставлять Украине Leopard 1 и Leopard 2, стандартное оружие Бундесвера. 20 Leopard 1 могут быть модернизированы и проданы в этом году и еще 80 – в течение 20 месяцев.

Кроме того, Handelsblatt пишет, что у Фленсбургской вооруженной компании (FFG) также есть Leopard 1, которые она могла бы модернизировать для украинской армии. В то же время пока неясно, сможет ли основной производитель Leopard 2 Krauss-Maffei Wegmann (KMW) участвовать в потенциальных поставках.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников в Давосе заявили об угрозе нового наступления РФ и призвали мир предоставить Украине танки.

С аналогичным призывом выступил бывший премьер Британии Борис Джонсон. По его словам, не стоит бояться ядерных угроз Кремля – у Путина "экономический паралич" и он "теряет землю под собой".