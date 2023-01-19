''Угроза нового полномасштабного наступления РФ очень реальна'': Кулеба и Резников призвали мир дать Украине танки

Министерство иностранных дел и министерство обороны Украины попросили дружественные страны усилить нашу поддержку и вывести военную помощь "на новый уровень", в частности, передачей бронированной техники и танков современных образцов. В обращении сказано, что РФ не отказалась от своих преступных планов, а угроза второй попытки агрессора провести полномасштабное наступление – очень реальна.

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Соответствующее совместное заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и министра обороны Алексея Резникова было обнародовано пресс-службами 19 января. Отметим, что это произошло в преддверии новой встречи в формате "Рамштайн", назначенной на 20-е число.

"Кремль настроен на дальнейшую активизацию боевых действий. Попытка реванша России за ее неудачи в войне против Украины, в том числе и угроза нового полномасштабного наступления российских сил, очень реальна", – заявили представители украинского правительства.

"Именно поэтому мы обращаемся ко всем государствам-партнерам, которые уже оказывали военную помощь или планируют оказать ее, с призывом существенно усилить свой практический вклад в укрепление способности Украины защищаться, вывести эту помощь на качественно новый уровень", – попросили министры.

Одной из самых острых и неотложных потребностей Сил обороны нашей страны они назвали современные бронемашины и танки.

Кулеба и Резников поприветствовали смелое и своевременное решение Великобритании передать ВСУ первый эскадрон танков Challenger 2, но отметили: для достижения оперативных целей этого недостаточно.

"Поэтому мы обращаемся к государствам, имеющим на вооружении танки Leopard 2, включая Грецию, Данию, Испанию, Канаду, Нидерланды, Германию, Норвегию, Польшу, Португалию, Турцию, Финляндию, Швецию. Мы гарантируем, что мы будем использовать это оружие ответственно и исключительно для защиты территориальной целостности Украины в международно-признанных границах.

Мы обращаемся ко всем этим и другим государствам, имеющим соответствующие возможности, с призывом присоединиться к инициативе создания международной танковой коалиции в поддержку Украины и внести свои практические взносы в эту инициативу", – сказано в совместном заявлении.

Министры отметили, что просят помочь нашей стране ради миллионов мирных граждан, которым угрожает смертельная опасность со стороны РФ, если Вооруженные силы своевременно не получат нужного усиления

"Мы призываем это сделать ради граждан Ваших обществ, требующих остановить государство-террориста с тем, чтобы злодеяния, которые оно совершает, не пришли на их землю и в их дома.

Мы призываем это сделать ради подтверждения права каждого народа на нашей планете быть хозяином на своей земле. Во имя торжества общечеловеческих ценностей нашей цивилизации – ценностей мира, свободы и демократии", – подытожили руководители МИД и МО Украины.

Полный текст обращения:

Как ранее писал OBOZREVATEL:

– Германия как производитель танков Leopard должна дать согласие на их реэкспорт, чтобы эту военную технику Украине могли отправить другие страны Европы.

– Недавно появилась информация, что канцлер ФРГ Олаф Шольц может передать танки Leopard 2 Силам обороны, однако только если США, в свою очередь, поставят Украине основные боевые танки американского производства.

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