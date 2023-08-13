Немецкий концерн Rheinmetall поставит в Украину беспилотную систему Luna – Bild am Sonntag

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует обеспечить Украину самыми современными разведывательными беспилотниками. Речь идет о беспилотной системе Luna New Generation (Luna NG) для воздушной разведки – ее Вооруженные силы Украины должны получить до конца текущего года.

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Об этом сообщает немецкая газета Bild am Sonntag, ссылаясь на собственные источники в компании. Этот "пакет беспилотников" будет состоять из наземной станции управления с несколькими дронами, стартовой катапультой и военными грузовиками.

Беспилотная система Luna от Rheinmetall – это совершенно новая система дронов, превосходящая предыдущую модель по всем важным характеристикам. Эту систему беспилотников можно использовать как разведывательную систему, обеспечивать сеть LTE и перехватывать или глушить вражеские коммуникации.

"NG" означает "Новое поколение" дрона Luna. Другие модели беспилотников уже поставлены в Украину со складов Бундесвера", – говорится в сообщении.

Также будет версия этого БПЛА, которая может нести вооружение. Та версия беспилотников, которая уже поставляется в Украину, такой функции не имеет.

"Бундесвер также должен получить ударные беспилотники. Но правила использования ударных беспилотников должны быть разработаны федеральным правительством и приняты Комитетом обороны и Комитетом иностранных дел. И пока эти решения не будут приняты, войска не могут получить или использовать ударные беспилотники", – говорится в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, крупнейший производитель вооружения Германии Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard 1 бельгийской компании OIP Land Systems. Концерн модернизирует их на собственных станках, а затем 30 из них будут отправлены в Украину.

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