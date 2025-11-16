Неонацистская группировка в армии РФ объявила конкурс фотографий с убитыми украинскими пленными

Российские военные преступники из диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич" призвали своих "коллег"-оккупантов убивать военнопленных украинских защитников. Неонацисты даже объявили циничный "конкурс" с вознаграждением.

Террористы, известные своими зверскими нарушениями законов и обычаев войны, в соцсети попросили присылать им фотографии казненных воинов Сил обороны. Мол, "конкурс" выиграют первые три снимка.

Обещанный "приз" – это "материальное поощрение в криптовалюте". Фотодоказательства преступлений члены ДШРГ "Русич" обещают опубликовать в интернете.

Что известно о диверсионно-штурмовой разведывательной группе "Русич"

ДШРГ "Русич" – это свора преступников, участвовавшая в российской интервенции в Сирии, в войне на востоке Украины и последующем полномасштабном вторжении агрессора в нашу страну.

Они являются российскими неонацистами, по факту – террористической военной группировкой. OSINT-сообщество Molfar установило, что "русичи" имеют по меньшей мере два подразделения и тренировочную базу (она, по состоянию на декабрь 2022-го, находилась под Санкт-Петербургом).

Многочисленные военные преступления, совершаемые указанной ДШРГ, носят системный характер. Есть доказательства (в том числе и в открытом доступе), что члены группировки жестоко пытали и убивали украинских военнопленных, а также мирных жителей. Например, командование "Русича" призывало "не оставлять свидетелей преступлений среди местных жителей" и хвасталось своими зверствами.

Казнь украинских воинов

Перед публикацией о так называемом конкурсе представители ДШРГ "Русич" опубликовали собственное фото с тремя расстрелянными безоружными украинскими солдатами.

Преступники подписали этот кадр: "Берите пример. Так фотографируется армия победителей, а не терпил".

Проект DeepState заявил, что россияне убили военнопленных в Запорожской области. После этого омбудсмен Дмитрий Лубинец направил официальные письма в соответствующие органы Международного Красного Креста и Организации Объединенных Наций. Он подчеркнул, что "международное сообщество должно немедленно реагировать на такие системные преступления со стороны России".

Запорожская облпрокуратура начала уголовное производство по факту умышленного убийства и нарушения законов и обычаев войны.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно суд приговорил российского оккупанта к пожизненному заключению. В январе 2024 года он расстрелял плененного бойца ВСУ – также на Запорожском направлении.

