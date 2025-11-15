Российские оккупанты расстреляли двух украинских военных: заявление омбудсмена

Российские захватчики вблизи с Затишьем в Запорожской области расстреляли двух украинских военных. Враг зашел со спины и расстрелял украинцев, сложивших оружие. Правда, месть не заставила себя ждать и менее чем за полчаса этих оккупантов уничтожили.

Об этом сообщил военно-аналитический проект DeepState. А уполномоченный по правам человека по поводу очередного военного преступления захватчиков сделал соответствующее заявление.

Где это произошло

Затишье – маленький поселок в Гуляйпольской городской громаде Пологовского района (до войны здесь проживало менее 30 человек). Это территория, которая контролируется Вооруженными Силами Украины, примерно в пяти километрах от линии соприкосновения.

"К сожалению, инфильтрация врага приобретает новые масштабы и пребывание в пяти км от переднего края никак не защищает от встречи с пехотой противника. Особенно когда фронт в одной стороне, а уроды зашли со спины", – рассказывают в DeepState.

Хотя украинцы были безоружны и сдавались, оккупанты расстреляли их. А уже через 20 минут по этим убийцам украинские защитники ударили дроном.

Реакция омбудсмена

Дмитрий Лубинец уже направил официальные письма в соответствующие органы Международного Красного Креста и Организации Объединенных Наций. Он отметил, что "международное сообщество должно немедленно реагировать на такие системные преступления со стороны России".

"Это еще один сознательный шаг РФ, направленный на запугивание и демонстративное пренебрежение нормами международного гуманитарного права. Такие убийства не являются единичными случаями – они формируют системный характер преступного поведения государства-агрессора. Убийство военнопленных является грубым нарушением международного гуманитарного права и Женевских конвенций, которое квалифицируется как тяжкое международное преступление", – подчеркнул омбудсмен.

Почему это важно

Отдельно Дмитрий Лубинец призвал граждан, которые стали свидетелями или имеют любую информацию о казнях украинских военнослужащих, немедленно сообщить об этом в Офис омбудсмена, потому что "эти показания важны для установления истины и будут способствовать привлечению виновных к ответственности".

А такая ответственность, рано или поздно, но обязательно наступит.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно суд назначил пожизненное заключение военному РФ, который в январе 2024 года расстрелял пленного защитника из рядов ВСУ – также на Запорожском направлении. Отметим, что речь идет о первом таком приговоре за расстрел военнопленного.

