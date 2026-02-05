'Неплохо отработали дроны-перехватчики': Зеленский рассказал об отражении новой атаки РФ и дал две задачи военным

В ночь на 5 февраля Россия атаковала Украину 183 ударными дронами, из которых около 110 – типа Shahed. Значительную часть воздушных целей удалось уничтожить, в частности благодаря эффективной работе дронов-перехватчиков.

Также российские войска применили ракеты. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам ежедневного селектора по безопасности и энергетической ситуации в регионах.

Отдельное внимание на совещании уделили работе противоракетной обороны. Президент очертил две ключевые задачи для сектора безопасности и обороны.

Первое – усилить противодействие российским дронам-разведчикам, которые используются для корректировки ударов. Второе – и в дальнейшем применять все доступные методы защиты от реактивных систем залпового огня, а также наносить ответные удары по огневым позициям противника. Зеленский отметил, что ожидает конкретных результатов от Министерства обороны и командования ВСУ.

Отдельно президент остановился на ситуации в энергетике. Министр энергетики находится с рабочим визитом в Харькове для координации восстановительных работ. В Киеве ситуация остается сложной – более 1100 домов все еще без отопления, и местные власти должны обеспечить всю необходимую помощь жителям.

Зеленский поблагодарил Нафтогаз за реализацию программы "теплых пакетов": людям уже передали более 20 тысяч наборов, а общий объем программы должен превысить 100 тысяч. Также он отметил работу ГСЧС и Укргидроэнерго, специалисты которых ликвидируют последствия российских ударов в сверхсложных условиях.

По словам президента, сложная ситуация сохраняется в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Сумской областях, а также на юге страны, в Запорожской и Донецкой областях. Зеленский поблагодарил энергетиков, ремонтные бригады и предпринимателей, которые помогают громадам выстоять во время атак.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что из-за регулярных российских обстрелов ситуация с энергетикой крайне сложная. В связи с этим, графики отключений могут быть увеличены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!