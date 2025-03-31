"Непоправимая потеря": в боях на Донецком направлении погиб защитник с Полтавщины. Фото

29 марта 2025 погиб защитник Ярослав Галич во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Он проявил стойкость и мужество, защищая родную землю от российских захватчиков.

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Воин, родившийся в 1990 году, был родом из Полтавщины. Об этом сообщил Миргородский городской совет.

"В борьбе за независимость и территориальную целостность Украины против российского захватчика пал наш земляк Ярослав Галич, 1990 года рождения. 29 марта 2025 года защитник погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области, проявив стойкость и мужество", – говорится в сообщении.

Городской совет выразил глубокие соболезнования родным погибшего и подчеркнул, что защитник отдал свою жизнь ради будущего каждого из нас.

"Эта невосполнимая потеря пронизывает сердце каждого. Всем миром низко склоняем головы в скорби и глубоко разделяем боль с родными и близкими. Вечная Слава Герою!", — отметили представители власти.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб воин Андрей Луцик – выпускник и работник Западно-Украинского национального университета в городе Тернополь. Он служил в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

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