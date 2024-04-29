Непрерывные бои продолжались 8 дней: воины 3 ОШБр совершили подвиг в Авдеевке, ликвидировав более двухсот оккупантов. Видео

Украинские военные 2-го штурмового батальона и разведроты 3-й штурмовой бригады совершили подвиг в Авдеевке на Донбассе. Они уничтожили более 200 кафиров в боях за позицию "Ракета".

Соответствующее видео опубликовал журналист Юрий Бутусов. По его словам, непрерывные бои продолжались 8 дней.

Как он отмечает, соотношение потерь просто поразительно - у украинцев ни одного погибшего, у врага только в одном из боев 30 убитых, а вообще вокруг "Ракеты" наши защитники насчитали 240 трупов россиян.

"Уникальное видео с двух сторон, уникальные свидетельства настоящих героев, в том числе - юных 18-летних солдат, для которых это сражение стало первым в жизни. Украинские пехотинцы 2-го штурмбата 3-й ОШБр показали полное преимущество над российской пехотой в этих боях", – подчеркнул Бутусов.

Справка

Позиция "Ракета" – направление одного из главных ударов россиян, двухэтажное здание, перекрывавшее подход к железнодорожному переезду, и которое наши бойцы удержали после многочисленных атак российских захватчиков.

Как сообщается в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление", российские потери в боях за Авдеевку кратно больше, чем в боях за Бахмут.

Силы обороны Украины оставили Авдеевку, что было вполне предсказуемо в нынешних условиях и к чему общество должно быть готово без фантазий. Этот городок под Донецком более четырех месяцев выполнял роль мясорубки российского ресурса, благодаря чему были установлены рекорды уничтожения РОВ. Но что будет после захвата города и как будут развиваться события в зоне боевых действий?

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