Несколько секунд на принятие решения: в сети показали, как МиГ-29 сбивает российскую "Бандероль" на предельно малых высотах. Видео

Истребитель Воздушных сил Украины на предельно малой высоте сбил российскую малогабаритную крылатую ракету "Бандероль" с помощью ракеты Р-60. Боевую задачу по противовоздушной обороне выполнил летчик на модернизированном МиГ-29МУ1.

Видео дня

Об этом рассказали военнослужащие ВС ВСУ в собственном Telegram-канале "Соняшник". Украинские защитники также обнародовали видео боевых действий украинского истребителя во время выполнения этого перехвата.

В чем суть

Применение авиационного вооружения на таких высотах требует от летчика быстрого, но хорошо обдуманного принятия решения.

"Всего пара секунд на принятие решения: отступить или сделать все возможное, чтобы уберечь близких?" – риторически спросили военные.

МиГ-29МУ1 уничтожил вражескую "Бандероль" – новую российскую ракету – пуском Р-60, то есть устаревшим боеприпасом.

Главные истории дня

"Ежедневная боевая работа стала рутиной, однако каждый вылет и каждый пуск – это взвешенное и обдуманное решение. В условиях, когда враг имеет преимущество в средствах, именно мастерство и смелость могут ему противостоять", – прокомментировали ситуацию военные ВВС ВСУ.

О чем речь

Р-60 – это советская малогабаритная управляемая авиационная ракета класса "воздух-воздух" ближнего радиуса действия, принятая на вооружение еще в 1973 году. Она оснащена инфракрасной головкой самонаведения, которая улавливает тепловое излучение двигателей техники противника, и предназначена для поражения маневренных воздушных целей на малых дистанциях.

До недавнего времени украинские военные использовали авиационные ракеты Р-73, обладающие гораздо лучшими боевыми характеристиками. Однако истощение запасов из-за постоянного сбивания украинской авиацией российских крылатых ракет и дронов-камикадзе вызвало необходимость использования устаревших ракет Р-60.

Отметим, что российские оккупационные войска в последнее время для террора против Украины стали наращивать применение боевых дронов вместе с ракетами Р-60.

Что известно о "Бандероли"

Как сообщал OBOZ.UA, в 2026 году российские захватчики расширили применение S8000 "Бандероль" – малогабаритной крылатой ракеты, предназначенной для нанесения ударов по целям на большом расстоянии. Ее использовали, в частности, во время атак на Одессу, Харьков, Сумы, Чернигов, Полтаву и Киев.

"Бандероль" специалисты классифицируют как малогабаритную крылатую ракету или реактивный баражирующий боеприпас. Она сочетает в себе характеристики дрона-камикадзе и крылатой ракеты. Длина ракеты составляет около 5 метров, диаметр корпуса – примерно 30 сантиметров, а размах крыльев и стабилизаторов – около 2,2 метра. S8000 оснащена китайским турбореактивным двигателем, поэтому крейсерская скорость "Бандероли" составляет 500–560 км/ч.

"Бандероль" сложно перехватить

Высокая скорость S8000 затрудняет ее уничтожение самыми дешевыми средствами ПВО. Мобильные огневые группы, которые эффективно работают по более медленным целям, имеют лишь считанные секунды для обнаружения, прицеливания и открытия огня по ракете, летящей очень быстро.

Ограниченные возможности имеют и FPV-дроны-перехватчики. Их максимальная скорость составляет около 300–370 км/ч, тогда как S8000 может лететь со скоростью 500–750 км/ч.

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