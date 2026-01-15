Россия стала активно применять "камикадзе", оснащенные ракетами и ПЗРК: насколько они опаснее обычных "Шахедов"

Российские оккупационные войска для террора Украины стали наращивать применение Shahed-136 с ракетами Р-60 и переносными зенитными ракетными комплексами "Верба". За последние два месяца таких новых образцов "Шахедов" было применено около сотни. Но насколько они опаснее обычных дронов-камикадзе, какую несут угрозу авиации Воздушных сил ВСУ и гражданским? Давайте разберемся.

В конце ноября 2025 года замминистра обороны Украины Юрий Мироненко в интервью Business Insider заявлял о том, что российские Shahed-136 пытаются поразить украинские самолеты и вертолеты в воздухе. Это можно считать первым официальным подтверждением того, что РОВ уже тогда пытались размещать на дроны-камикадзе средства, позволяющие поражать воздушные цели.

В целом с августа 2022 года, когда впервые в воздушном пространстве Украины был зафиксирован Shahed-136, Россия произвела не просто десятки, а сотни разнообразных модификаций этих средств террора. Незначительно либо существенно изменяя их ТТХ, боевые и разрушительные возможности, а также тактику применения.

Но как средство воздушного боя, с попыткой представления угрозы для украинской авиации, такие дроны-камикадзе появились сравнительно недавно.

Shahed-136 с ракетой Р-60

В ночь на 1 декабря 2025 года был сбит и было заявлено о якобы первой попытке применения Shahed-136 ракеты класса "воздух – воздух" ближнего радиуса действия с инфракрасной ГСН – Р-60. По идее, применение этой ракеты не требовало наличия РЛС в наведении на цель и она должна была стать серьезной проблемой для украинской авиации, перехватывающей дроны-камикадзе.

Минус этой модификации заключался в том, что из-за массы самой ракеты в 45 кг приходилось на Shahed-136 устанавливать базовую боевую часть не 90 кг, а 40-50. Либо вообще дрон был без БЧ.

В свою очередь, сама ракета Р-60 имеет боевую часть массой 3,5 кг. Для ракет класса "воздух – воздух" этого достаточно, им не нужны чрезмерно массивные БЧ, но как для средства поражения уровня дрона-камикадзе Shahed-136 это, мягко говоря, совершенно никчемная боевая начинка. Сама по себе масса Shahed-136, пикирующего с километровой высоты, представляет собой большую угрозу, чем детонация такой ракеты.

Но как вариант борьбы с украинской авиацией и такого себе сопровождающего рой ударных дронов этот Shahed-136 с ракетой Р-60 вполне можно было рассматривать как серьезную угрозу.

Shahed-136 с ПЗРК "Верба"

В начале января появились первые сообщения о Shahed-136 с установленными на них переносными зенитными ракетными комплексами "Верба".

Версия с "Вербой" представляла собой эрзац-установку на скотче, на которой спусковой крючок ракеты был изначально зафиксирован в постоянно нажатом положении, что достигалось посредством кабельных стяжек. И, по идее, это должно было позволить произвести автоматический пуск ракеты сразу после захвата цели головкой самонаведения.

За счет своей массы в 17 кг (масса БЧ самой ракеты 1,5 кг) эта версия дрона-камикадзе позволяет использовать полноценную термобарическую боевую часть ТББЧ-50м, что делает дрон потенциально опасным не только для авиации Воздушных сил ВСУ, но и позволяет ему полностью выполнять функции средства террора.

Что примечательно, именно на Shahed-136 с установленными на них ПЗРК "Верба" был впервые верифицирован 6-осевой инерциальный модуль SCH1633-D0I, производящийся японской компанией Murata с конца 2024 года.

По состоянию на конец первой половины января 2026 года РОВ практически ежедневно применяют Shahed-136 с установленными на них ракетами Р-60, что, в свою очередь, говорит о том, что технически и технологически реализовать применение такой вариации дрона-камикадзе намного проще и быстрее.

Такой подход может быть оправдан тем, что ракет Р-60 по наследству от СССР России остались тысячи, в то время как ПЗРК "Верба" производится с рядом сложностей технического и технологического характера. Кроме того, вместе с потерей Shahed-136 теряется и многоразовая пусковая установка – "труба", что также куда более затратное мероприятие.

Отдельно стоит отметить, что с учетом временного промежутка первого применения таких модификаций дронов-камикадзе прошло уже почти два месяца, и РОВ использовали не просто десятки опытных образцов, а около сотни, но вот что до результативности (то есть подтвержденных фактов сбивания украинской авиации этими средствами) – как не было, так и нет.

Эрзац-ПВО

Не стоит недооценивать угрозу от попытки РОВ создать воздушную эрзац-ПВО, которая сопровождала бы в формате охраняющего рои дронов-камикадзе и начинала бы охоту за авиацией, отправляющейся на перехват. Но есть существенный нюанс.

Украинские пилоты за четыре года полномасштабного вторжения и ежедневной боевой работы в максимально экстремальных условиях, с которыми не сталкивались пилоты ни одной страны в мире, имеют ценнейший опыт оперирования и пилотирования, прекрасно знают, как держать боевую машину на безопасных высотах, дистанциях и, скажем так, углах и проекциях.

Дроны-ПВО при всей своей опасности имеют ряд недостатков, обусловленных целым рядом факторов, о которых по вполне понятным причинам я не буду говорить. Да, это обстоятельство теперь требует от каждого пилота истребителя, вертолета, легкомоторной авиации куда большей осторожности и проявления мастерства пилотирования. Но это набор действий, отработанных у профессионалов на уровне автоматизма и в большинстве случаев применявшийся ими еще до того, как эти эрзац-ПВО появились в нашем воздушном пространстве.

Поэтому относительно угроз от этих дронов-камикадзе можно сделать довольно диссонирующий вывод.

Вывод

Угроза для гражданских от них как была, так и остается. Никогда нельзя недооценивать средство поражения противника – будь у него боевая часть 90 кг, 50 или даже 1,5. Все это убивает. С разной степенью разрушений, но убивает.

Аналогично недооценивать угрозу этих средств (при определенных обстоятельствах) для авиации также нельзя, но в основном они – попытка прыгнуть выше головы и сделать хоть что-то там, где возможности предельно ограничены.

По сути, дроны-ПВО являются ярким маркером деградации российского военно-промышленного комплекса. Решение сложных задач на уровне конструктора лего с применением скотча и кабельных стяжек. Возможно, когда-то эта концепция и сработает и будет результат. Но на сегодняшний день около сотни Shahed-136 с ракетами Р-60 и ПЗРК "Верба" лежат в степях и лесах Украины, сбитые средствами противовоздушной обороны или подавленные РЭБ.

И, на мой взгляд, это наилучший результат на сегодня, доказывающий беспробудную тупиковость развития любой российской научно-технической мысли.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".