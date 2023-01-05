'Несмотря на большие потери, у России есть потенциал': в Эстонии заговорили о рисках агрессии Кремля даже после завершения войны в Украине

Командующий Эстонскими силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем заявил, что сейчас весь мир надеется на скорейшее окончание войны, деоккупацию всех украинских территорий и вывод российских войск. Вместе с тем он отметил, что ближайшее будущее после завершения боевых действий может быть не настолько позитивным, как некоторые его представляют.

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Генерал предупредил, что несмотря на большие потери, у России есть потенциал наносить удары на расстоянии. Об этом Херем пишет у себя в Facebook.

По словам командующего Эстонскими силами обороны, после окончательного поражения российскому руководству придется объяснить гражданам РФ, что произошло на самом деле. Вместе с тем, уверен генерал, Россия вряд ли откажется от претензий на аннексированные украинские территории.

"Трудно представить, какое оправдание даст РФ для прекращения боевых действий, когда эти территории перестанут контролироваться. Как "могущественная Россия" объяснит такое поведение своему народу и продемонстрирует его Западу – своему конкуренту? Если РФ не откажется от этих требований, а сегодня это маловероятно, то мир будет строиться на очень слабой почве", – рассуждает генерал.

Также Херем объяснил, что во время войны Россия постоянно меняла оправдания своей агрессии. Сначала диктатор Владимир Путин рассказывал о "денацификации" и "демилитаризации" Украины, а теперь пропагандисты пытаются внушить россиянам, что их оккупанты воюют со "вселенским злом" и НАТО.

"Оправдание войны изменилось. Это видно и в российском руководстве, и в СМИ, и в обществе. Когда изначально хотели денацифицировать и демилитаризовать "опасную Украину" и это было в основном связано с украинским правительством в Киеве, сейчас такие выражения больше не используются. Мы все чаще слышим о сатанистах и ​​педофилах из НАТО или ЕС, против которых Россия воюет. Война все больше превращается в "Священную войну", борьбу с совершенно неприемлемым и опасным для русской культуры и ценностей", – объяснил генерал.

Херем предупредил, что у России большой запас военной техники и несмотря на потери, которые стране-агрессору нанесла Украина, РФ все еще сохраняет потенциал атаковать.

"Несмотря на большие потери в живой силе и технике, Россия имеет достаточный потенциал для нанесения военного удара по некоторым своим соседям. На российских складах тысячи танков, боевых машин, БТР и артиллерии, которые могут быть не в рабочем состоянии и которые морально устарели. Но из трех-четырех они точно смогут собрать работающую", – сказал эстонский генерал.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что РФ должна принять "новую реальность". В частности, это касается президента страны-агрессора Владимира Путина и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин болен раком. Он выразил надежду на то, что диктатор скоро умрет.

Также Буданов рассказал о большом контрнаступлении Вооруженных сил Украины в 2023 году. Самые горячие бои будут в марте.

Как сообщал OBOZREVATEL, у российского диктатора Владимира Путина якобы может быть сразу два онкологических заболевания. По слухам, это рак поджелудочной железы и рак простаты.

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