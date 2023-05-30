Несмотря на потери, Россия продолжает попытки захватить весь Донбасс: Силы обороны отбили 11 атак врага – Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках захвата Донецкой и Луганской областей. Украинские защитники сдерживают врага, отражая многочисленные атаки оккупантов и нанося путинской армии большие потери.

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Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В течение суток на Донбассе Силы обороны отразили 11 вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела, пока признаки формирования наступательных группировок не выявлены.

На Северском и Слобожанском направлениях российские оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных с Украиной районах. Эти сутки враг предпринял неудачную попытку проникновения ДРГ через Государственную границу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области. Также, оккупанты нанесли авиационный удар в районе села Уды. Противник провел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Янжуловка, Карповичи Черниговской области; Середина-Буда, Фотовыж, Большая Писаревка Сумской области.

На Купянском направлении захватчики в течение суток пытались вести безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и Новоселевской Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Каменка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Кисловка, Котляровка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не производил. Однако путинская армия нанесла авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Ямполевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Белогоровке Луганской области и Спорному Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток наступательных действий не зафиксировано. При этом оккупанты нанесли авиационный удар в районе Веселого и ракетного - в районе Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов также пострадали Орехово-Василовка, Богдановка, Хромово, Ивановское, Белая Гора, Северное, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении россияне вели наступательные действия по направлению к Северному, однако успеха не имели. Враг также нанес авиационные удары в районе Авдеевки, осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Орловка, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка, а также в направлении населенных пунктов Победа и Новомихайловка. Вместе с тем, враг нанес авиационный удар в пределах населенного пункта Марьинка, артиллерийские обстрелы получили Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе Великой Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Шахтерское.

В Запорожском и Херсонском направлениях захватчики продолжают вести оборонные действия. Противник нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области, а также осуществил обстрелы населенных пунктов Зеленое Поле, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области; Садовое, Камышаны, Кизомис Херсонской области.

В то же время авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс, 3 состава горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы.

Следует отметить, что подразделения Сил обороны Украины продолжают продвигаться на Бахмутском направлении. Они зачищают позиции войск РФ и закрепляются на них, в дальнейшем уничтожая оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились кадры одного из самых сложных боев воинов ВСУ под Бахмутом. Защитники вошли во вражескую траншею и устроили зачистку оккупантов.

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