Несмотря на ранение до последнего дыхания, защищал Украину: на Киевщине попрощались с Героем-азовцем

В боях с российскими оккупантами погиб доброволец "Азова" Салата Александр Викторович. Героя, отдавшего свою жизнь за нашу независимость, провели в последний путь в субботу, 27 апреля, в Киевской области.

Об этом сообщило Медвинское территориальное общество. "Сегодня наша община провела на вечный покой защитника Украины Салата Александра Викторовича", – говорится в сообщении.

В мае 2023 Александр отправился на фронт. Он добровольцем поступил в батальон специального назначения "Азов", где служил пулеметчиком бронеавтомобиля. Вместе со своими товарищами он участвовал в жесточайших боях с русскими оккупантами.

В ходе боевых действий он получил многочисленные ранения и контузии, мог бы освободиться от службы, но отказался, говоря своим родным: "Я буду воевать до конца, до Победы...".

Но судьба была неумолима. Наш защитник погиб на территории Серебрянского лесничества в Луганской области 23 декабря 2023 года.

В течение четырех месяцев родные не знали о судьбе Александра, поскольку он считался пропавшим без вести при особых обстоятельствах. И только благодаря его собратьям Герой на щите вернулся домой.

"Всем миром мы сегодня выражаем искренние соболезнования родителям, жене, детям, всем родным, близким и друзьям павшего воина. Верному сыну Украины – Салате Александру Викторовичу – вечная слава, уважение и память. Герои не погибают. Они остаются с нами, чтобы мы помнили, какой ценой заплачено за каждое утро, за каждый день. И чтоб не простили. Ни мы, ни последующие поколения", – отметили в общине.

Напомним, накануне стало известно, что с полученных ранений скончался полковник полиции из Харькова Александр Иванов. Он попал под обстрел россиян 4 апреля.

Также сообщалось, что на фронте погиб военный из Киевской области Евгений Томчаковский. Ему было 38 лет.