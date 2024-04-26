Попал под повторный обстрел 4 апреля: от полученных ран скончался полковник полиции из Харькова Александр Иванов. Фото

В пятницу, 26 апреля, ушел из жизни полковник полиции Александр Иванов, который был ранен 4 апреля вследствие атаки РФ на Харьков. Сердце правоохранителя остановилось в 18:47.

Об этом сообщил в Facebook начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко. В ночь, когда россияне "Шахедами" ударили по Харькову, вследствие повторного вражеского удара погибли трое спасателей, а Александр получил тяжелые ранения.

"В ту ночь Харьков атаковали шесть БПЛА "Shahed". Александр с коллегами сразу прибыли на место и вместе с работниками ГСЧС начали ликвидировать последствия варварского удара по жилому дому в Новобаварском районе города. Через 40 минут российские людоеды ударили повторно", – написал Тимошко.

С тех пор Александр Иванов, который с 24 февраля 2022 был защитником Харькова, перенес несколько операций и продолжал лечиться. Близкие и коллеги верили, что все будет хорошо и он сможет поправиться, но сердце полицейского не выдержало.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким Александра. Навсегда с нами, Навсегда в строю, Навсегда полицейский, Навсегда Харьковчанин!" – подчеркнул начальник ГУНП Харьковщины.

Соболезнования родным и близким Александра Иванова также выразили в Министерстве внутренних дел Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 4 апреля, российские оккупанты ударили по Харькову дронами-камикадзе типа Shahed. В городе раздавались взрывы, четыре человека погибли и 12 были ранены.

Среди жертв атаки были трое работников ГСЧС – от рук врага погибли Логинов Владислав, Байдалинов Сергей и Матюшенко Владимир. В сети появилось видео момента повторного удара России по Харькову, которым оккупанты убили спасателей.

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