Несмотря на санкции: ЕС за полгода купил у РФ металлопродукции на 1,5 млрд евро

Евросоюз в первом полугодии импортировал 2,92 млн т российской продукции ГМК. Основная доля импорта пришлась на полуфабрикаты – 62,1% общего объема поставок. И хотя объем импорта сократился на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, европейские потребители купили российскую продукцию на €1,51 млрд. Об этом свидетельствуют данные Eurostat., пишет GMK Центр.

Видео дня

Среди основных потребителей этой российской продукции ГМК за I полугодие 2023 были: Словакия (ЗРС), Италия (чугун), Нидерланды (ферросплавы), Литва (лом).

Таким образом, несмотря на введенные против России санкции, горно-металлургический комплекс РФ продолжает получать значительную прибыль от экспорта продукции в Евросоюз. И хотя показатели снизились по сравнению с 2022 годом, объемы поставок пока остаются на высоком уровне.

Основная причина этого - несмотря на санкции, у России до сих пор есть лазейки, которые позволяют ей экспортировать сталь в страны Евросоюза. Ведь, с одной стороны, ЕС ввел восьмой пакет санкций, включая запрет поставок стальной продукции в ЕС. Но он предусматривает двухлетнюю отсрочку для российских производителей по поставкам полуфабрикатов в ЕС, чем и пользуется агрессор.

Ранее бельгийское издание De Morgen написало, что пока порты Украины заблокированы, большинство импортной стали все еще поступает из России из-за различных щелей и исключений из правил. Например – когда европейские страны закупают сталь – частично как готовый продукт, а частично как полуфабрикат, получающий новую этикетку от продавцов из других стран, или если скрывается происхождение.

В то же время директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что за счет замещения российских поставщиков на европейском рынке Украина может нарастить экспорт продукции ГМК на $74 млн ежемесячно - с учетом тех объемов железной руды и чугуна, которые поставлялись российскими компаниями на рынок ЕС в прошлом году, и производственных мощностей, оставшихся на подконтрольной Украине территории. Однако для этого необходимо разблокировать морские порты, а также увеличить пропускную способность железнодорожных переходов.