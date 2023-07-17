'Нет непробиваемых защит': генерал сделал два вывода из удара по Крымскому мосту

Удар по Крымскому мосту 17 июля имел локальный формат, но из него можно сделать два важных вывода. Первый – российская оккупационная армия не способна обеспечить полную защиту моста, второй – авторитет руководства страны-оккупанта подорван.

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В рамках будущей операции по освобождению Крыма для ударов по Крымскому мосту, базе Черноморского флота и другим объектам врага украинской армией будет задействован целый комплекс средств. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

"Какую бы защиту они ни ставили, нет непробиваемых защит. Те же угловые отражатели действуют частично, в то время как Storm Shadow может менять траекторию", – подчеркнул он.

По словам генерала, удар 17 июля был тестовым, но "показал две позиции". "Первое – слабость системы защиты моста. Она не сработала. Второе – подрыв авторитета военно-политического руководства России, которое гарантировало, что мост будет стоять, и никакие средства нападения со стороны Украины или наших союзников не сработают. Сработали".

Маломуж заметил, что в ходе стратегической операции по освобождению Крыма будут задействованы намного большие ресурсы – "ракетные системы, беспилотники разных модификаций и разного наполнения, с электронной фиксацией и без, морские надводные летательные аппараты. Кроме того, у нас есть системы подавления систем РЭБ врага, включения в систему защиты моста и так далее. Плюс диверсанты – наши спецназовцы, которые могут проводить операции".

"В целом удар по Крымскому мосту укладывается в концепцию, которую озвучил Залужный – что Украина имеет право наносить удары по любой точке, включая объекты в Крыму", – подытожил он.

Полную версию интервью с Николаем Маломужем вскоре читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL:

Ночью 17 июля на Крымском мосту прозвучало несколько взрывов. Обвалилась часть дорожного полотна.

По информации источников OBOZREVATEL, мост был атакован надводными дронами.