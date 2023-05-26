Нет никаких признаков ядерной угрозы: США не наблюдают эскалацию из-за размещения Россией ядерного оружия в Беларуси

Государство-террорист Россия начала процесс перемещения ядерных боеприпасов на территорию Белоруссии. Однако в США не видят в этом угрозы эскалации.

Видео дня

Об этом на брифинге 25 мая заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает "Европейская правда". Она отметила, что США знают о договоренностях России и Беларуси и продолжают следить за ситуацией.

Жан-Пьер подчеркнула, что в настоящее время Штаты не видели никаких причин изменять расположение собственных ядерных сил, как и никаких признаков того, что Россия готовится к использованию ядерного оружия с территории Беларуси.

Представительница Белого дома назвала решения Москвы и Минска "еще одним примером принятия безответственных и провокационных решений" и подчеркнула, что США и дальше отданы принципу коллективной безопасности НАТО.

Напомним, 25 мая Россия и Беларусь заключили соглашение о расположении российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Беларуси. Страна-агрессор планирует построить хранилище для ядерного оружия на территории РФ до июля и стороны уже договорились о порядке его содержания – все решения будет принимать Россия.

Самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко подтвердил, что Россия начала перемещение ядерного оружия на территорию Беларуси. Кремлевский диктатор подписал указ.

На вопрос, находятся ли они уже на территории Беларуси, пособник диктатора отметил: "Возможно, я приеду – посмотрю".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов выразил убеждение, что угроза ядерной войны, которой РФ регулярно угрожает миру, навеяна искусственно, в теории – возможна, но вероятность – почти нулевая. По его мнению, все нынешние события окончатся стратегическим проигрышем Российской Федерации;

– президент Украины Зеленский рассказал, что будет с российским диктатором Владимиром Путиным, если тот решится на применение ядерного оружия. По словам гаранта, в таком случае президента РФ на следующий день уже не будет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!