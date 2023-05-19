"Мы дезориентировали противника": Буданов оценил риск применения Кремлем ядерного оружия и рассказал, сколько войск Россия задействовала в войне

Битва за Мощун и бои в Гостомеле Киевской области сыграли значительную роль в полномасштабной войне России против Украины. Благодаря успехам защитников Украины в начале полномасштабного вторжения наша армия полностью разрушила замысел государства-террориста.

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Такое убеждение выразил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов в интервью проекту "Разные люди". "То, что мы дезориентировали противника, – это точно факт", – заметил он, комментируя события на Киевщине в начале большой войны (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Первый день и бои в Мощуне – я считаю, что это были два таких события, которые в конце концов разрушили планы Российской Федерации. Полностью, до конца. Затем выбивание из Ирпеня – оно поставило точку. Но Мощун и бои в Гостомеле... Это те события, которые просто разрушили их замысел", – сказал глава ГУР Украины.

Также главный разведчик страны считает, что угроза ядерной войны, которой РФ регулярно угрожает миру, навеяна искусственно, в теории – возможна, но вероятность – почти нулевая. Все сегодняшние действия закончатся стратегическим проигрышем Российской Федерации.

Буданов сообщил, что в военных действиях против Украины сегодня задействована группировка РФ численностью около 370 тысяч военного компонента, 20 тысяч национальной гвардии и около 7 тысяч – уже по состоянию на данный момент – совокупности различных военизированных формирований. В связи с этим глава ГУР отметил, что потенциал к серьезным наступательным действиям армии РФ абсолютно исчерпан – сейчас они имеют серьезный потенциал только для обороны.

Напомним: в том же интервью Буданов сообщил, что цель Украины в вопросе окончания войны – это создание демилитаризованной зоны с государством-террористом Россией. Она должна иметь протяженность не менее 100 км.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Буданов убежден, что войну необходимо закончить до конца этого года. Он считает, что для победы Украины должны быть приложены все возможные усилия;

– также начальник ГУР объяснил заявления о приближении контрнаступления Вооруженных сил Украины. По его словам, таким образом Украина хочет запутать и дезориентировать противника.

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