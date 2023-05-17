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Буданов рассказал, бои за какие населенные пункты окончательно разрушили замысел РФ касательно Украины

Дарья Дурова
War
1 минута
18,9 т.
Буданов назвал самые тяжелые моменты большой войны РФ против Украины

Очень важную роль в начале полномасштабного вторжения РФ сыграла оборона Киевской области и столицы нашей страны. Бои за Мощун, Гостомель и Ирпень сорвали планы, которые российские захватчики вынашивали касательно Украины.

Видео дня

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. Новое интервью с военным вышло 16 мая на YouTube-канале "Разные люди" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Буданов на интервью

Отвечая на вопрос, какие события в период полномасштабной войны были самыми тяжелыми, Буданов сказал, что это был первый день вторжения и боевые действия в Мощуне на Киевщине.

"Первый день и бои в Мощуне – я считаю, что это были два таких события, которые в конце концов до конца разрушили планы Российской Федерации. Полностью до конца. Потом выбивание из Ирпеня – оно поставило точку. Но Мощун и бои в Гостомеле... Это те события, которые просто разрушили их замысел", – сказал руководитель ГУР Украины.

Мощун, Гостомель и Ирпень на карте

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Кирилл Буданов назвал целью Украины создание демилитаризованной зоны с государством-террористом Россией. Она должна иметь протяженность не менее 100 километров. 

– Буданов также убежден, что войну необходимо закончить до конца 2023 года, для этого нужно приложить все возможные усилия. 

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