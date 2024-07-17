'Нет никакого плана Орбана': Огрызко объяснил, как Путин использует премьера Венгрии в своих интересах

В так называемом плане завершения войны в Украине, который премьер-министр Венгрии Виктор Орбан разослал лидерам ЕС, на самом деле нет и намека на план. В этом письме только озвучены нарративы, необходимые российскому диктатору Владимиру Путину.

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Об этом в эфире OBOZ.Talk сказал дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Он обратил внимание на то, что в письме к европейским лидерам глава венгерского правительства даже не смог написать, что речь идет о вооруженной агрессии России против Украины, которая является изначально военным преступлением.

В этом письме Орбан восхваляет себя за то, что поехал и в Киев, и в Москву, и будет продолжать искать способы посадить обе стороны за стол переговоров. Он пишет, что если этого не сделать ,количество жертв будет расти, поэтому нужно объявить о прекращении огня.

Так политик повторяет все месседжи, хорошо известные из предыдущих так называемых мирных инициатив Путина. Потому, как подчеркнул Огрызко, это план не Орбана, а Путина.

"Говорить, что это его план мы не можем. Это план Москвы, который просто транслируется через этого "почтальона печкина", которым сегодня стал целый премьер-министр целой страны Европейского Союза и НАТО. Это безусловно вызывает очевидную реакцию у европейских партнеров. Думаю, что мер, о которых мечтает Орбан, чтобы сделать из европейских министров просто слушателей этой беды, не произойдет. В Европе уже очень жестко отреагировали на его псевдомирные инициативы", – сказал дипломат.

Эксперт также прокомментировал информацию СМИ, который заявили что Орбан в письме странам ЕС предложил возобновить дипломатические отношения с Россией. По словам Огрызко, на самом деле дипломатические отношения между странами Европейского Союза и Россией не отменяли – в Москве находятся послы стран ЕС.

Вероятно, считает дипломат, речь идет о возобновлении политических связей с Россией.

"Скорее всего, имелось в виду, что между Европейским Союзом и Москвой должны восстановиться политические отношения, политические контакты на всех уровнях. Орбан демонстрирует, как это нужно сделать – то есть надо приехать к Путину, посмотреть на него, послушать и тогда на этой основе что-то искать. Я думаю, что эта история ничем не завершится. В европейских столицах на это отреагировали должным образом и в Брюсселе так же", – сказал эксперт.

На самом деле, Орбан пытается усидеть на двух стульях – хотя он и зависим от Москвы, он еще и имеет прямую финансовую зависимость от Брюсселя.

"У Орбана, кроме того, что он зависим от Москвы, все же есть прямая финансовая зависимость от Брюсселя. С одной стороны ему нужно отчитаться перед Москвой о проделанной работе, а с другой – не потерять деньги, которые ему крайне нужны и которые находятся в Брюсселе. Вот он и бегает между одним и другим и пытается сидеть на двух стульях. В конце концов такой "ловкий" политик оказывается между двумя стульями. То же ожидает и Орбана. В ЕС наконец-то начинают видеть, что он действительно исполняет роль тарана их единства. Это то, о чем Путин давно мечтал – найти несколько "партнеров", через которых можно ломать ЕС и НАТО изнутри", – сказал Огрызко.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Европейского совета Шарль Мишель подверг критике Орбана за его самопровозглашенную "миротворческую миссию" относительно войны в Украине, которая предусматривала переговоры с Дональдом Трампом, российским диктатором Путиным и лидером Китая без поддержки ЕС. Он заявил, что глава венгерского правительства не имеет мандата на переговоры от имени ЕС.

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