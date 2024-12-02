'Нет нужды': в ВСУ объяснили, почему не стоит мобилизовать с 18 до 25 лет, несмотря на призыв США

Снижать мобилизационный возраст в Украине нет ни политического, ни сугубо практического смысла. Хотя некоторые американские чиновники неоднократно советовали руководству нашей страны проводить мобилизацию 19-летних, Украина на это не согласилась и не согласится. К тому же в Вооруженных силах Украины пока нет нужды в пополнении личного состава такими юношами.

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Об этом сказал спикер оперативного командования ВСУ "Запад" Олег Домбровский. Он подчеркнул, что мобилизационный возраст не может зависеть от внешнеполитического влияния.

"Мобилизация с 18 лет - только намерения и мнения чиновников в Соединенных штатах Америки. Мы руководствуемся требованиями нашего действующего законодательства, а также потребностями в Вооруженных силах Украины", – подчеркнул представитель ОК "Запад".

Он напомнил, что суверенное право нашей страны самостоятельно решать, с какого возраста должна начинаться мобилизация.

Как сообщал OBOZ.UA, в украинском законодательстве определено, что мобилизовать можно только украинцев в возрасте от 25 до 60 лет. Это, как отмечает Домбровский, обусловлено разными, чисто практичными вещами.

"Уместность мобилизации с 18 лет будет зависеть от того, какая ситуация складывается на линии боевого столкновения. Конечно, если время будет требовать, возможно, будут пересматривать нормы. Но пока такой необходимости нет. Мы достаточно можем обеспечить людьми Силы безопасности и обороны Украины", – сказал он.

Военный также сослался на десятилетний опыт русско-украинской войны. Этот опыт также свидетельствует, что "у нас нет необходимости мобилизовать граждан Украины от 18 до 25 лет".

Напомним также, что совершеннолетние лица до 25 лет могут отправиться в армию по собственному желанию.

В Генеральном штабе ВСУ также не рассматривают понижения мобилизационного возраста в Украине, подобных инициатив в ведомстве не проявляли. В свою очередь, готовятся мотивационные контракты для граждан 18-25 лет.

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