В Генштабе не рассматривают снижение мобилизационного возраста, а готовят новые контракты: что изменится
В Генеральном штабе Вооруженных сил не рассматривают снижение мобилизационного возраста в Украине, подобных инициатив в ведомстве не проявляли. Вместо этого готовятся мотивационные контракты для граждан возрастом 18-25 лет.
Запланировано, что за этими контрактами молодые люди будут год служить в боевых бригадах. Об этом OBOZ.UA 30 ноября рассказал источник в ГШ ВСУ.
"Они подписывают, год проходят обучение, военную службу. Через год они увольняются и, опять же таки, до 25 лет имеют право на отсрочку", – сообщил наш собеседник.
Заключение такого контракта предусматривает, помимо выплат, мотивировочный социальный пакет. Для военнообязанных до 25 лет он будет больше, чем обычный.
Весь процесс требует изменений в законодательной базе. "Мы разработали предложения, над всем этим сейчас работает Министерство обороны", – заявил источник.
Он надеется, что в ближайшее время инициатива будет реализована. Предложения были предварительно одобрены в МО.
Как ранее сообщал OBOZ.UA:
– Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что сложная ситуация на поле боя в Украине связана с низкими темпами мобилизации. Вашингтон считает, что Киеву нужно увеличить количество живой силы на передовой.
– Президент Владимир Зеленский ответил на призывы Соединенных Штатов Америки мобилизовать в Силы обороны больше людей. Он подчеркнул: сейчас в Украине не полностью обеспечено надлежащее вооружение в уже существующих бригадах.
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