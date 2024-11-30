'Просил оснастить 10 бригад': Зеленский ответил партнерам, почему Украине не стоит сейчас усиливать мобилизацию

Президент Владимир Зеленский ответил на призывы Соединенных Штатов Америки мобилизировать в Силы обороны больше людей. Он отметил, что сейчас в Украине не полностью обеспечено надлежащее вооружение в уже существующих бригадах.

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По его словам, Киев просил у партнеров укомплектовать 10 бригад, однако США и ЕС полностью оснастили всего две с половиной бригады. Об этом Зеленский сказал в интервью британскому телеканалу Sky News.

Он подчеркнул, что проблема заключается не в количестве войск, а в оснащении их вооружением и техникой. Именно от этого зависит защита территорий на востоке.

"Они (партнеры. – Ред.) говорят о мобилизации, но реальная проблема с 10 бригадами, которые наши партнеры не оснастили, я очень просил их больше года назад, что нам нужно оснастить эти бригады. Мы приняли это решение с Соединенными Штатами и с европейскими союзниками, и на сегодня Европа и США полностью оснастили две с половиной бригады", – отметил он.

Издание напомнило, что недавно в США призвали Зеленского снизить возраст призыва в армию до 18 лет, чтобы увеличить количество личного состава.

"Кто-то спросил меня о мобилизации, и я не хочу утверждать, что это позиция некоторых лидеров в Европе. Мол, нужны молодые люди и тому подобное. И я ответил: вы хотите, чтобы кто-то шел на смерть без оружия?" – сказал глава государства.

Решение о количестве военнослужащих в Украине принимаются с учетом необходимости сохранить как можно больше жизней.

"И если у европейских или американских чиновников есть идея относительно возраста мобилизации, я хочу попросить наших партнеров делать свое дело, а мы будем делать свое", – подчеркнул Зеленский.

Ранее советник Байдена Джейк Салливан сказал, что сложная ситуация на поле боя в Украине для ВСУ связана с низкими темпами мобилизации. Штаты, по его словам, считают, что Украине нужно увеличить количество живой силы на передовой, чтобы укрепить свои позиции с помощью оружия, предоставленного Вашингтоном.

А в МИД подтвердили, что идут дискуссии о снижении мобилизационного возраста во время переговоров с западными партнерами. Впрочем, большей проблемой является торможение поставок уже обещанного оружия.

В середине октября советник главы ОП Сергей Лещенко заявил, что американские политики из обеих партий давят на президента по этому вопросу.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом же интервью Зеленский сказал, что никто не предлагал нам присоединиться к НАТО "той или иной частью Украины". Юридически признать украинские территории, которые под оккупацией РФ российскими Украина не будет.

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